Θλίψη στη Βρετανία: Εκοψαν το διάσημο «δέντρο του Ρομπέν των Δασών» (βίντεο)

Θλίψη και οργή επικρατεί στη Βρετανία καθώς άγνωστοι έκοψαν με αλυσοπρίονο μια ιστορική συκομουριά 300 ετών στο εθνικό πάρκο του Νορθάμπερλαντ της βορειοανατολικής Αγγλίας .

Το δέντρο στεκόταν για 3 αιώνες δίπλα στο τείχος του Αδριανού (μνημείο της Unesco), στο σημείο Sycamore Gap, και ήταν διάσημο ως «δέντρο του Ρομπέν των Δασών» καθώς εκεί γυρίστηκαν πολλές σκηνές της ομώνυμης ταινίας του 1991 με τον Κέβιν Κόστνερ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε ένα 16χρονο αγόρι μετά το θλιβερό περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισε «εσκεμμένο βανδαλισμό» και πιστεύεται ότι έλαβε χώρα τη νύχτα της Πέμπτης.

