O Πούτιν zήτησε από τον Πριγκόζιν να εκπαιδευτούν εθελοντές για να πολεμήσουν στην Ουκρανία
Κόσμος
11:08, 29.09.2023

Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τρόσεφ, ο οποίος είναι γνωστός με το προσωνύμιο "Σεντόι" (γκριζομάλλης στα ρωσικά) και ήταν πολύ στενός συνεργάτης του Πριγκόζιν στους κόλπους της Wagner, έχει την πείρα για να φέρει εις πέρας μια τέτοιου είδους αποστολή