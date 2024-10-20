Δεκάδες απειλές για επιθέσεις με βομβιστικούς μηχανισμούς στοχοθέτησαν αυτήν την εβδομάδα όπως και σήμερα πτήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιήσουν ινδικές αεροπορικές εταιρείες, στην Ινδία και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να υπάρξουν εκτροπές πτήσεων και ακόμα και η παρέμβαση μαχητικών αεροσκαφών.

Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν χωρίς πρόβλημα, ωστόσο το κύμα απειλών προκάλεσε το χάος και την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών, προκειμένου να συνοδεύσουν τα αεροπλάνα, ιδίως στον εναέριο χώρο της Μεγάλης Βρετανίας και της Σιγκαπούρης.

«Πολύ αυστηρά μέτρα» θα ληφθούν, προειδοποίησε η ινδική κυβέρνηση και οι αρχές πολιτικής αεροπορίας.

Το Νέο Δελχί δεν διευκρίνισε πόσες απειλές έγιναν την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο η εφημερίδα Times of India και το τηλεοπτικό δίκτυο News18 έκαναν λόγο για τουλάχιστον 70 συναγερμούς για βόμβες σε βάρος διεθνών πτήσεων από την 13η Οκτωβρίου.

Μονάχα το Σάββατο καταγράφηκαν 30 συναγερμοί και 20 νέες απειλές στοχοθέτησαν σήμερα διαφορετικές εταιρείες, με το σύνολο να ανέρχεται σε 90.

Η ινδική αεροπορική εταιρεία IndiGo επιβεβαίωσε πως απειλές έγιναν σε βάρος έξι από τις πτήσεις της σήμερα.

«Η ασφάλεια και των επιβατών μας και των πληρωμάτων μας αποτελεί προτεραιότητα», δήλωσε η εταιρεία σε ένα δελτίο Τύπου, επισημαίνοντας πως θα λάβει «κάθε αναγκαίο μέτρο προφύλαξης» σε συντονισμό με τις αρχές.

Ο αντίκτυπος των καθυστερήσεων και των εκτροπών των πτήσεων είναι πολύ σημαντικός για τις εταιρείες.

Συνελήφθη ένας ανήλικος αλλά οι απειλές συνεχίστηκαν

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ένας ανήλικος, συνελήφθη στην Ινδία, όμως οι απειλές συνεχίστηκαν.

«Όλοι οι υπεύθυνοι για την αναστάτωση θα ταυτοποιηθούν και θα ασκηθούν σε βάρος του διώξεις», δήλωσε ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας Ραμ Μοχάν Ναϊντού, μετά τη σύλληψη της Τετάρτης.

Στην πλατφόρμα Χ, ένας ανώνυμος λογαριασμός ανεστάλη αφότου δημοσίευσε απειλές βομβιστικών επιθέσεων προς τουλάχιστον 40 πτήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο, σύμφωνα με ένα άρθρο της εφημερίδας Indian Express.

Οι απειλές διατυπώνονταν σε βάρος εταιρειών τόσο ινδικών όσο και διεθνών, ιδίως αμερικανικών και νεοζηλανδικών.

«Βόμβες έχουν τοποθετηθεί στο αεροσκάφος… Κανείς δεν θα βγει ζωντανός. Σπεύστε να απομακρυνθείτε», μπορούσε να διαβάσει κανείς επανειλημμένως στον λογαριασμό που ανεστάλη, όπως γράφει η εφημερίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

