Κλιμακώνεται η ένταση για τη Γροιλανδία: Οι Δανοί δεν πάνε στο Νταβός λόγω Τραμπ

Οι Δανοί αξιωματούχοι αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, εν μέσω της διαμάχης με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία που κλονίζει τις διατλαντικές σχέσεις.

«Φέτος προσκλήθηκαν εκπρόσωποι της δανικής κυβέρνησης και οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή τους είναι θέμα που αφορά την εν λόγω κυβέρνηση», ανέφερε το Φόρουμ σε δήλωση προς το Bloomberg. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η δανική κυβέρνηση δεν θα εκπροσωπηθεί στο Νταβός αυτή την εβδομάδα».

Η διαμάχη για τη Γροιλανδία κλιμακώθηκε το Σαββατοκύριακο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς σε προϊόντα από οκτώ συμμάχους του ΝΑΤΟ, ωθώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισ. ευρώ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο την επιβολή δασμού 10% από την 1η Φεβρουαρίου, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο, εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία για την «αγορά της Γροιλανδίας».

