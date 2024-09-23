Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένας 14χρονος που είχε συμμετοχή στα επεισόδια του Αυγούστου στην Αγγλία, μετά από τη δολοφονία τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ, απέφυγε την ποινική δίωξη λόγω της οργισμένης επίπληξης των γονιών του.

Ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Λονδίνου Στίβεν Πάρκινσον δήλωσε ότι το μάλωμα του ανηλίκου από τη μητέρα και τον πατέρα του ενώ τον πήγαιναν στο αστυνομικό τμήμα ήταν «πιο αποτελεσματικό» από το να υποβληθεί στη δικαστική διαδικασία.

Από τους τουλάχιστον 570 συλληφθέντες για τα επεισόδια του Αυγούστου, που εξαπλώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, τουλάχιστον οι 49 είναι ανήλικοι.

Όπως είπε ο κ. Πάρκινσον, οι γονείς του νεαρού τον οδήγησαν στο τμήμα αφού είδαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι εμπλεκόταν στα επεισόδια. Μπροστά στους αστυνομικούς τον μάλωσαν τόσο έντονα που σύμφωνα με τον προϊστάμενο της εισαγγελίας «λήφθηκε η απόφαση ότι η οργή της οποίας έτυχε το παιδί από τους γονείς του ήταν πιο αποτελεσματική από οτιδήποτε θα μπορούσε να πετύχει το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης».

Από την άλλη πλευρά, συμπλήρωσε ο κ. Πάρκινσον, έχουν υπάρξει περιπτώσεις γονιών που θεώρησαν πως η συμμετοχή των παιδιών τους στα επεισόδια με στόχο μετανάστες και αστυνομικούς ήταν απλά «μια μέρα έξω» με τις παρέες τους.

Την περασμένη εβδομάδα ενώπιον δικαστηρίου εμφανίστηκε ο πιο νεαρός εκ των συλληφθέντων για τις ταραχές, ένας 12χρονος που είχε πετάξει δύο πέτρες κατά αστυνομικών. Διατάχθηκε από το δικαστήριο να παρακολουθεί δραστηριότητες σωφρονισμού για διάστημα 12 μηνών.

