Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατήγγειλε ότι το Ισραήλ έχει καταρτίσει ένα «σχέδιο καταστροφής» της χώρας, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής σήμερα έχει πλήξει περισσότερες από 300 θέσεις της Χεζμπολάχ.

«Η συνεχιζόμενη ισραηλινή επίθεση εναντίον του Λιβάνου είναι ένας πόλεμος εξόντωσης από κάθε άποψη, ένα σχέδιο καταστροφής με στόχο την εξάλειψη των λιβανέζικων χωρών και πόλεων», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Μικάτι.

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός ζήτησε εξάλλου από «τον ΟΗΕ και τη Γενική Συνέλευση καθώς και από τις χώρες με επιρροή (…) να αποτρέψουν την επίθεση».

Παράλληλα το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ζήτησε από τα νοσοκομεία που βρίσκονται στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας να αναστείλουν όλες τις μη επείγουσες επεμβάσεις προκειμένου να μπορούν να δέχονται τους τραυματίες από τα σφοδρά ισραηλινά πλήγματα.

Το υπουργείο «ζητεί από όλα τα νοσοκομεία» στον νότιο και ανατολικό Λίβανο «να αναστείλουν κάθε μη επείγουσα χειρουργική επέμβαση» προκειμένου «να παρέχουν φροντίδα στους τραυματίες από την ισραηλινή επίθεση εναντίον του Λιβάνου».

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής σήμερα έχει πλήξει περισσότερες από 300 θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Περισσότερες από 300 θέσεις της Χεζμπολάχ έχουν πληγεί» από σήμερα το πρωί, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του. Νωρίτερα είχε δηλώσει πως από τις 06:30 ως τις 07:30 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) εξαπέλυσε περίπου 150 πλήγματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.