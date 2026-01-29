Βραζιλία: Συνελήφθη ύποπτος που συνδέεται με τον ISIS

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η βραζιλιάνικη αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο που συνδέεται με την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, κατηγορούμενο για προετοιμασία επίθεσης αυτοκτονίας.

Η επιχείρηση σύλληψης υποστηρίχθηκε από το αμερικανικό FBI.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο συλληφθείς ερευνάται για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών και συμμετοχή σε διεθνή τρομοκρατική οργάνωση.

Η βραζιλιάνικη αστυνομία συνέλαβε σήμερα έναν ύποπτο που συνδέεται με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και κατηγορείται ότι προετοίμαζε επίθεση αυτοκτονίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή.

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται πως, σε επιχείρηση που υποστηρίχθηκε από το αμερικανικό FBI, συνελήφθη «άνδρας που ερευνάται για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών και συμμετοχή σε διεθνή τρομοκρατική οργάνωση».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.