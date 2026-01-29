Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle «Η επιχείρηση ξεκίνησε τον Οκτώβριο με την απελευθέρωση και τη μεταφορά 20 ζωντανών ομήρων και 1.808 (Παλαιστίνιων) κρατουμένων»

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέδωσε στη Γάζα τις σορούς 15 Παλαιστινίων, μετά την επιστροφή στο Ισραήλ των λειψάνων του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, τα οποία βρήκε ο ισραηλινός στρατός σε ένα κοιμητήριο στον βόρειο τομέα του θύλακα.

Με τη μεταφορά αυτή «ολοκληρώνεται μια επιχείρηση μηνών, που επέτρεψε να επανενωθούν οικογένειες και να στηριχθεί η εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, ανέφερε η ΔΕΕΣ.

«Η επιχείρηση ξεκίνησε τον Οκτώβριο με την απελευθέρωση και τη μεταφορά 20 ζωντανών ομήρων και 1.808 (Παλαιστίνιων) κρατουμένων» τους οποίους απελευθέρωσαν οι ισραηλινές αρχές, υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση.

«Στις επόμενες φάσεις, η ΔΕΕΣ διευκόλυνε την επιστροφή των νεκρών, των 27 από τους 28 ομήρους και 360 Παλαιστινίων», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

