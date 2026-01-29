- «Η επιχείρηση ξεκίνησε τον Οκτώβριο με την απελευθέρωση και τη μεταφορά 20 ζωντανών ομήρων και 1.808 (Παλαιστίνιων) κρατουμένων»
- «Στις επόμενες φάσεις, η ΔΕΕΣ διευκόλυνε την επιστροφή των νεκρών, των 27 από τους 28 ομήρους και 360 Παλαιστινίων»
Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέδωσε στη Γάζα τις σορούς 15 Παλαιστινίων, μετά την επιστροφή στο Ισραήλ των λειψάνων του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, τα οποία βρήκε ο ισραηλινός στρατός σε ένα κοιμητήριο στον βόρειο τομέα του θύλακα.
Με τη μεταφορά αυτή «ολοκληρώνεται μια επιχείρηση μηνών, που επέτρεψε να επανενωθούν οικογένειες και να στηριχθεί η εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, ανέφερε η ΔΕΕΣ.
«Η επιχείρηση ξεκίνησε τον Οκτώβριο με την απελευθέρωση και τη μεταφορά 20 ζωντανών ομήρων και 1.808 (Παλαιστίνιων) κρατουμένων» τους οποίους απελευθέρωσαν οι ισραηλινές αρχές, υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση.
«Στις επόμενες φάσεις, η ΔΕΕΣ διευκόλυνε την επιστροφή των νεκρών, των 27 από τους 28 ομήρους και 360 Παλαιστινίων», πρόσθεσε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.