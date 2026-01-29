Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιράν: Γυμνάσια των Φρουρών της Επανάστασης με πραγματικά πυρά - «Κίνδυνος ολοκληρωτικού πολέμου»

Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν νευραλγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως

UPDATE: 18:34
Ιράν

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ της Τεχεράνης και της Δύσης με τον Αμπάς Αραγτσί να κάνει λόγο για «κίνδυνο ολοκληρωτικού πολέμου». Οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν θα πραγματοποιήσουν γυμνάσια με πραγματικά πυρά στα στενά του Ορμούζ, την Κυριακή 1 και Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, μετέδωσε σήμερα Πέμπτη το ιρανικό δίκτυο Press TV.

Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν νευραλγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Αρκετές χώρες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αποτρέψουν την έκρηξη ενός ολοκληρωτικού πολέμου στην περιοχή μας. Καμία από αυτές δεν είναι ευρωπαϊκή τόνισε στο μεταξύ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X, μετά την ανακήρυξη των Φρουρών της Επανάστασης σε τρομοκρατική οργάνωση από την Ευρώπη. 

«Η Ευρώπη, αντίθετα, ασχολείται με το να υποδαυλίζει τις φλόγες. Αφού επιδίωξε την ''επαναφορά'' (των κυρώσεων) κατ' εντολή των ΗΠΑ, τώρα κάνει ένα ακόμη σημαντικό στρατηγικό λάθος χαρακτηρίζοντας τον Εθνικό μας Στρατό ως υποτιθέμενη ''τρομοκρατική οργάνωση''.

»Αφήνοντας στην άκρη την κραυγαλέα υποκρισία της επιλεκτικής οργής της - μηδενική λήψη μέτρων ως απάντηση στη Γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα αλλά σπεύδοντας να ''υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα'' στο Ιράν - το κόλπο δημοσίων σχέσεων της Ευρώπης επιδιώκει κυρίως να συγκαλύψει ότι είναι ένας παράγοντας σε σοβαρή παρακμή».

»Επιπλέον, καθώς η ήπειρος είναι βέβαιο ότι θα πληγεί μαζικά από έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στην περιοχή μας - συμπεριλαμβανομένων των αλυσιδωτών επιπτώσεων της αύξησης των τιμών της ενέργειας - η τρέχουσα στάση της ΕΕ είναι βαθιά επιζήμια για τα δικά της συμφέροντα.

»Οι Ευρωπαίοι αξίζουν κάτι καλύτερο από αυτά που έχουν να προσφέρουν οι κυβερνήσεις τους».

Πάντως, η ύπατη εκπρόσωπος Εξωτερικών της ΕΕ Κάγια Κάλας, σχολιάζοντας την ένταση με την Τεχεράνη, υπογράμμισε ότι η περιοχή δεν χρειάζεται έναν νέο πόλεμο. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αμπάς Αραγτσί
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark