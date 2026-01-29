Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ της Τεχεράνης και της Δύσης με τον Αμπάς Αραγτσί να κάνει λόγο για «κίνδυνο ολοκληρωτικού πολέμου». Οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν θα πραγματοποιήσουν γυμνάσια με πραγματικά πυρά στα στενά του Ορμούζ, την Κυριακή 1 και Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, μετέδωσε σήμερα Πέμπτη το ιρανικό δίκτυο Press TV.

Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν νευραλγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Several countries are presently attempting to avert the eruption of all-out war in our region. None of them are European.



Europe is instead busy fanning the flames. After pursuing 'snapback' at the behest of the U.S., it is now making another major strategic mistake by… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 29, 2026

Αρκετές χώρες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να αποτρέψουν την έκρηξη ενός ολοκληρωτικού πολέμου στην περιοχή μας. Καμία από αυτές δεν είναι ευρωπαϊκή τόνισε στο μεταξύ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X, μετά την ανακήρυξη των Φρουρών της Επανάστασης σε τρομοκρατική οργάνωση από την Ευρώπη.

«Η Ευρώπη, αντίθετα, ασχολείται με το να υποδαυλίζει τις φλόγες. Αφού επιδίωξε την ''επαναφορά'' (των κυρώσεων) κατ' εντολή των ΗΠΑ, τώρα κάνει ένα ακόμη σημαντικό στρατηγικό λάθος χαρακτηρίζοντας τον Εθνικό μας Στρατό ως υποτιθέμενη ''τρομοκρατική οργάνωση''.

»Αφήνοντας στην άκρη την κραυγαλέα υποκρισία της επιλεκτικής οργής της - μηδενική λήψη μέτρων ως απάντηση στη Γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα αλλά σπεύδοντας να ''υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα'' στο Ιράν - το κόλπο δημοσίων σχέσεων της Ευρώπης επιδιώκει κυρίως να συγκαλύψει ότι είναι ένας παράγοντας σε σοβαρή παρακμή».

»Επιπλέον, καθώς η ήπειρος είναι βέβαιο ότι θα πληγεί μαζικά από έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στην περιοχή μας - συμπεριλαμβανομένων των αλυσιδωτών επιπτώσεων της αύξησης των τιμών της ενέργειας - η τρέχουσα στάση της ΕΕ είναι βαθιά επιζήμια για τα δικά της συμφέροντα.

»Οι Ευρωπαίοι αξίζουν κάτι καλύτερο από αυτά που έχουν να προσφέρουν οι κυβερνήσεις τους».

Πάντως, η ύπατη εκπρόσωπος Εξωτερικών της ΕΕ Κάγια Κάλας, σχολιάζοντας την ένταση με την Τεχεράνη, υπογράμμισε ότι η περιοχή δεν χρειάζεται έναν νέο πόλεμο.

Repression cannot go unanswered.



EU Foreign Ministers just took the decisive step of designating Iran’s Revolutionary Guard as a terrorist organisation.



Any regime that kills thousands of its own people is working toward its own demise. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 29, 2026

Πηγή: skai.gr

