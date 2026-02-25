Βραζιλία: Στους 40 ο αριθμός των θυμάτων από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, 27 οι αγνοούμενοι

Ο αριθμός των νεκρών από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στη νοτιοανατολική πολιτεία Μίνας Ζεράις της Βραζιλίας ανήλθε στους 40, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις εκτόπισαν περίπου 3.600 ανθρώπους στις πόλεις Ζουίζ ντε Φόρα και Ουμπά, που απέχουν περίπου 110 χιλιόμετρα μεταξύ τους, ενώ 27 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, πρόσθεσε η πυροσβεστική.

Ο κάτοικος της Ζουίζ ντε Φόρα, Ρικάρντο Ντούτρα, παρηγορήθηκε από συγγενείς και φίλους την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της κηδείας του 11χρονου γιου του, Μπερνάρντο Λόπες Ντούτρα, ενώ παράλληλα ανησυχούσε για την κατάσταση της κόρης και της συζύγου του, που νοσηλεύονται. «Προσπαθώ να μαζέψω τα κομμάτια μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Καθώς οι βροχές υποχώρησαν το βράδυ της Τρίτης, αρχές και εθελοντές εργάζονταν για να βοηθήσουν τους κατοίκους που έχασαν τα σπίτια και τους αγαπημένους τους στις πλημμύρες.

Η δήμαρχος της Ζουίζ ντε Φόρα, Μαργκαρίντα Σαλομάο, κάλεσε τους κατοίκους περιοχών υψηλού κινδύνου να απομακρυνθούν και να αναζητήσουν καταφύγιο στα κέντρα φιλοξενίας που έχει οργανώσει ο δήμος, ο οποίος παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Βραζιλίας επιτάχυνε την παροχή βοήθειας και ανθρωπιστικής στήριξης στην περιοχή, στέλνοντας υγειονομικούς και στελέχη της εθνικής άμυνας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Όσο κι αν προσπαθείς, κάποια στιγμή νιώθεις ανήμπορος. Βλέπεις μια τέτοια κατάσταση – ανθρώπους παγιδευμένους στα ερείπια – και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα παραπάνω, η συμβολή σου έχει όρια», δήλωσε ο Νάλβαν Λουίζ, φίλος του Μπερνάρντο Ντούτρα, στην κηδεία.

Μεγάλο μέρος της Βραζιλίας εισέρχεται στην κορύφωση της εποχής των βροχών το καλοκαίρι, από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο, περίοδο που συχνά συνοδεύεται από έντονες καταιγίδες, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Το δημαρχείο της Ζουίζ ντε Φόρα ανακοίνωσε ότι πρόκειται για τον πιο βροχερό Φεβρουάριο στην ιστορία της πόλης, με τις βροχοπτώσεις να έχουν ήδη ξεπεράσει το διπλάσιο του αναμενόμενου για τον μήνα.

Πηγή: skai.gr

