Βραζιλία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από τις βροχοπτώσεις, 43 οι αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νοτιοανατολική πολιτεία Minas Gerais της Βραζιλίας, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη οι τοπικές αρχές, ενώ 43 άτομα αγνοούνται.

Το κρατικό πυροσβεστικό σώμα επιβεβαίωσε 18 θανάτους στην πόλη Χουίς ντε Φόρα (Juiz de Fora) και επτά στην Ούμπα (Uba), περίπου 110 χιλιόμετρα μακριά.

Ο πρόεδρος Λούλα ντα Σίλβα (Luiz Inacio Lula da Silva) εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με ανάρτηση στο X. «Η προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ανθρωπιστική βοήθεια, την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, τη στήριξη των εκτοπισμένων και την ενίσχυση της ανασυγκρότησης», έγραψε.

Περίπου 440 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στη Juiz de Fora, σύμφωνα με το δημαρχείο, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις και οδήγησαν στην αναστολή των μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία. Σύμφωνα με τις αρχές, 40 άτομα αγνοούνται στη Juiz de Fora και άλλα τρία στην Uba.

Εξειδικευμένες ομάδες έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των περιστατικών και την αναζήτηση των αγνοουμένων. Το πυροσβεστικό σώμα της πολιτείας ανέφερε ότι έχουν αναπτυχθεί 141 στελέχη 113 στη Juiz de Fora και 28 στην Uba.

«Η κατάσταση είναι επισφαλής· πολλοί άνθρωποι αγνοούνται. Όμως βοηθώντας ο ένας τον άλλον, τελικά θα τους βρούμε όλους», δήλωσε ο 24χρονος πυροσβέστης της πολιτείας Γκαμπριέλ Βίτορ, που έχει αναπτυχθεί στη Juiz de Fora.

Δημόσια Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας αναγνώρισε κατάσταση δημόσιας καταστροφής στη Juiz de Fora, επιταχύνοντας τη χορήγηση βοήθειας και ανθρωπιστικής στήριξης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Μεγάλο μέρος της Βραζιλίας εισέρχεται στην κορύφωση της περιόδου των βροχών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο, με συχνές έντονες καταιγίδες, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

«Ήταν τρομερό. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν πόσο θλιβερό είναι. Μόνο να ζητήσουμε από τον Θεό να βρεθούν όσοι επέζησαν και να γίνει ένα θαύμα», δήλωσε η 45χρονη κάτοικος της Juiz de Fora, Ζακελίν Τεϊσέιρα.

Το δημαρχείο της πόλης ανέφερε ότι πρόκειται για τον πιο βροχερό Φεβρουάριο στην ιστορία της περιοχής, με τις βροχοπτώσεις να έχουν ήδη ξεπεράσει το διπλάσιο του αναμενόμενου για τον μήνα. Η δήμαρχος Μαργκαρίντα Σαλομάο χαρακτήρισε την κατάσταση «κρίσιμη» σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας της Βραζιλίας εξέδωσε την Τρίτη προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές 14 πολιτειών, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της πολιτείας Minas Gerais και του Ρίο.

Πηγή: skai.gr

