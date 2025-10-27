Μερτς στην Άγκυρα: θετική ατζέντα και χαμηλοί τόνοι

Στις 30 Οκτωβρίου μεταβαίνει ο καγκελάριος Μερτς στην Άγκυρα. Στο επίκεντρο οι διμερείς επαφές με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Για την ώρα κανένα σχόλιο για Eurofighter και SAFE.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα στις 30 Οκτωβρίου, λίγο μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Γερμανού υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ. Το Βερολίνο κρατά χαμηλούς τόνους από την Παρασκευή, όταν ανακοινώθηκε επίσημα η επίσκεψη, το ίδιο και σήμερα, στην καθιερωμένη κυβερνητική ενημέρωση.

Πηγή: Deutsche Welle

Στο κυβερνητικό μπρίφινγκ δόθηκε έμφαση στο ότι θα συζητηθούν ως επί το πλείστον διμερή θέματα και ότι στο επίκεντρο θα βρεθεί η συνάντηση Μερτς και Ερντογάν, όπως ανέφερε ο αν. κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Μέιερ, ενώ δεν αναμένεται συνάντηση του Γερμανού καγκελάριου με εκπροσώπους της τουρκικής αντιπολίτευσης.Ο ίδιος απέφυγε επίσης να δώσει περαιτέρω πληφορορίες για το ζήτημα της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία -δεδομένου ότι η Γερμανία είναι συμπαραγωγός χώρα. Η καγκελαρία παραμένει φειδωλή στα σχόλια για το θέμα αυτό τις τελευταίες μέρες, μολονότι έχει ήδη δοθεί πράσινο φως στο σχετικό προσύμφωνο για την πώληση Eurofighter στην Τουρκία και όλα τα δεδομένα συντείνουν στο ότι η Γερμανία έχει ήδη άρει -εδώ και καιρό- τις επιφυλάξεις της.Ήπιοι τόνοι για κράτος δικαίου – Προτεραιότητα η ασφάλειαΩς προς τα φλέγοντα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου αλλά και τη φυλάκιση του εκλεγμένου δημάρχου Κων/πολης Εκρέμ Ιμάμογλου τα σχόλια από την πλευρά της καγκελαρίας είναι συγκρατημένα, ωσόσο το Βερολίνο παραπέμπει απλώς στην αρχή της δίκαιης δίκης και του κράτους δικαίου.Παρά τους χαμηλούς τόνους είναι δεδομένο ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη είναι κρίσιμης σημασίας για το Βερολίνο, με τον Μερτς να έχει δεδηλωμένα πλέον μια κατά βάση θετική ατζέντα για την Τουρκία εξαιτίας του κομβικού ρόλου της για το Ουκρανικό στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και στη Μέση Ανατολή -για την επόμενη μέρα στη Γάζα και τις επαφές της Τουρκίας με τη Χαμάς.Όπως κατέστη σαφές και κατά την πρόσφατη συνέντευξη Τύπου του Γιόχαν Βάντεφουλ με τον Χακάν Φιντάν, οι δύο πλευρές έχουν κοινή βούληση για μια συνολική εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Βερολίνου και Άγκυρας στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας της ΕΕ (και ειδικότερα στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE) – ένα πεδίο στο οποίο ωστόσο Ελλάδα και Κύπρος θέτουν κόκκινες γραμμές.Σύμφωνα πάντως με πρόσφατες αναλύσεις και εκτιμήσεις στον γερμανικό Τύπο, η νέα γερμανική ατζέντα για την Τουρκία είναι «θετική» και «ρεαλιστική» με γνώμονα, κατά τα λεγόμενα Βάντεφουλ, «το συμφέρον της Γερμανίας».

