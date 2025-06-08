Οι Αντετοκούνμπο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, είδαν τον αγώνα βόλεϊ Βραζιλία-Ιταλία

Εξεπλάγησαν οι Βραζιλιάνοι φίλαθλοι βλέποντας τους Αντετοκούνμπο σε έναν αγώνα βόλεϊ.

Γιάννης, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο ταξίδεψαν, μαζί με τη μητέρα τους, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και παρακολούθησαν στο «Μαρακαναζίνιο» την αναμέτρηση βόλεϊ γυναικών της Βραζιλίας με την Ιταλία για το Nations League.

Πάντως δεν έφεραν και πολύ γούρι στη γηπεδούχο ομάδα, που έχασε με 3-0.

Giannis Antetokounmpo apreciando um Brasil x Itália pela Liga das Nações de vôlei no Maracanãzinho



Sim, esse tweet é real 🇧🇷pic.twitter.com/vusSsOsYZu — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) June 8, 2025

SIMPLESMENTE GIANNIS ANTETOKOUNMPO E OS IRMÃOS NO MARACANÃZINHO ASSISTINDO A SELEÇÃO BRASILEIRA DE VÔLEI



🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷pic.twitter.com/ppdfDZSqwz — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) June 8, 2025

