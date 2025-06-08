Λογαριασμός
Οι Αντετοκούνμπο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, είδαν τον αγώνα βόλεϊ Βραζιλία-Ιταλία

Γιάννης, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο ταξίδεψαν, μαζί με τη μητέρα τους, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο

Οικογένεια Αντετοκούνμπο

Εξεπλάγησαν οι Βραζιλιάνοι φίλαθλοι βλέποντας τους Αντετοκούνμπο σε έναν αγώνα βόλεϊ.

Γιάννης, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο ταξίδεψαν, μαζί με τη μητέρα τους, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο και παρακολούθησαν στο «Μαρακαναζίνιο» την αναμέτρηση βόλεϊ γυναικών της Βραζιλίας με την Ιταλία για το Nations League.

Πάντως δεν έφεραν και πολύ γούρι στη γηπεδούχο ομάδα, που έχασε με 3-0.

Πηγή: sport-fm.gr

