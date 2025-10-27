Η Lukoil LKOH.MM, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στη Ρωσία, ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει τα διεθνή της περιουσιακά στοιχεία λόγω της επιβολής περιοριστικών μέτρων κατά της εταιρείας και των θυγατρικών της από ορισμένα κράτη της Δύσης.

«Η πώληση των περιουσιακών στοιχείων διεξάγεται βάσει άδειας σταδιακής απόσυρσης της OFAC. Εφόσον χρειαστεί, η εταιρεία σχεδιάζει να ζητήσει παράταση της άδειας, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των διεθνών της δραστηριοτήτων», ανέφερε η Lukoil στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των προσφορών από πιθανούς αγοραστές.

Στις 22 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις σχετικές με την Ουκρανία στις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, Lukoil και Rosneft ROSN.MM, ως το πιο σκληρό πακέτο μέτρων της Ουάσινγκτον κατά της ρωσικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Στις 15 Οκτωβρίου, η Βρετανία επίσης στόχευσε τις Lukoil και Rosneft, καθώς και 44 δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», αποτελούμενα κυρίως από γερασμένα πλοία με αδιαφανές ιδιοκτησιακό καθεστώς, σε μια , όπως τη χαρακτήρισε, νέα προσπάθεια να ενισχυθούν οι ενεργειακές κυρώσεις και να περιοριστούν τα έσοδα του Κρεμλίνου.

