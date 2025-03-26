Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου παραπέμπεται σε δίκη για απόπειρα πραξικοπήματος

Ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου παραπέμπεται σε δίκη με την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος κατά του σημερινού προέδρου, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, μετά από απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας.

Η πενταμελής επιτροπή του Ανωτάτου Δικαστηρίου ψήφισε ομόφωνα υπέρ της διεξαγωγής της δίκης κατά του 70χρονου Μπολσονάρου.

Η δίκη θα μπορούσε να ξεκινήσει εντός του έτους και αν ο τέως πρόεδρος καταδικαστεί, μπορεί να αντιμετωπίσει χρόνια κάθειρξης.

Μιλώντας μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Μπολσονάρου υποστήριξε ότι οι κατηγορίες εναντίον του ήταν «βαριές και αβάσιμες». Αρνήθηκε και πάλι ότι προσπάθησε να εμποδίσει την ορκωμοσία του Λούλα.

- Em dezembro de 2023, com a PET 12.100 já em curso, o STF alterou seu Regimento Interno para que as ações penais originárias deixassem de ser julgadas pelo Plenário e passassem a tramitar nas Turmas.



- Agora, há apenas duas semanas do meu julgamento, o STF mudou novamente seu… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 25, 2025

«Φαίνεται ότι έχουν προσωπικά εναντίον μου», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Χ, αναφερόμενος στους δικαστές.

Ο Μπολσονάρο λέει ότι είναι θύμα «πολιτικής δίωξης» με στόχο να τον αποτρέψει από το να είναι ξανά υποψήφιος για πρόεδρος το 2026.

Η επιτροπή ήταν επιφορτισμένη να καθορίσει εάν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να παραπεμφθεί ο Μπολσονάρο σε δίκη.

Ο πρώτος που ψήφισε την Τετάρτη ήταν ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες.

Συνέστησε στον Μπολσονάρο, καθώς και σε άλλους επτά πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους που περιγράφονται από τον γενικό εισαγγελέα ως «συνσυνωμότες», να δικαστούν για τα γεγονότα που οδήγησαν στην εισβολή σε κυβερνητικά κτίρια από τους υποστηρικτές του στις 8 Ιανουαρίου 2023, μια εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του Λούλα.

Οι επτά άνδρες που κατηγορούνται ως συνωμότες είναι:

Αλεξάντρ Ραμαγκέμ πρώην επικεφαλής υπηρεσίας πληροφοριών

Ναύαρχος Αλμίρ Σάντος πρώην διοικητής του ναυτικού

Άντερσον Τόρες, πρώην υπουργός Ασφαλείας

Στρατηγός Αουγούστο Ελένο, πρώην υπουργός θεσμικής ασφάλειας

Μάουρο Σιντ, πρώην βοηθός του Μπολσονάρου

Στρατηγός Βάλτερ Νέτο, πρώην υπουργός Άμυνας

Στρατηγός Πάουλο ντι Ολιβέιρα, πρώην υπουργός Άμυνας

