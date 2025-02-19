Ο δικαστικός κλοιός σφίγγει κι άλλο για τον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν χθες Τρίτη κατηγορίες για το φερόμενο σχέδιό του να προχωρήσει σε «πραξικόπημα», ώστε να εμποδίσει την επιστροφή στην εξουσία του διαδόχου του Λούλα μετά τις εκλογές του 2022.

Η ανακοίνωση έγινε χθες βράδυ. Η εισαγγελία αναφέρθηκε με ανακοίνωσή της στην απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του ακροδεξιού πρώην αρχηγού του κράτους (2019-2022), του υποψηφίου αντιπροέδρου του και άλλων 33 υπόπτων. Φέρονται να «υποκίνησαν και να εκτέλεσαν ενέργειες που αντίκεινται στις τρεις εξουσίες του δημοκρατικού κράτους δικαίου».

Το κατηγορητήριο υποβλήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο, που θα πρέπει τώρα να αποφασίσει αν θα κινηθεί διαδικασία ή όχι. Το κείμενο διευκρινίζει πως ο πρώην πρόεδρος κατηγορείται για σχέδιο «πραξικοπήματος», «απόπειρα βίαιης κατάλυσης» του δημοκρατικού πολιτεύματος και σύσταση και συμμορία που ήταν μάλιστα «ένοπλη».

Σε περίπτωση διεξαγωγής δίκης, ο κ. Μπολσονάρου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον κίνδυνο, σε περίπτωση που κριθεί ένοχος, να του επιβληθεί ποινή 12 ως 40 ετών κάθειρξης.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η φερόμενη συνωμοσία «είχε επικεφαλής τον (πρώην) πρόεδρο (Μπολσονάρου) και τον υποψήφιό του για την αντιπροεδρία (Ουάλτερ Μπράγκα Νέτου), που, συνεργώντας με άλλους, πολίτες και στρατιωτικούς, προσπάθησαν να εμποδίσουν, με συντονισμένο τρόπο, την εφαρμογή του αποτελέσματος των εκλογών του 2022».

Η έρευνα αποκάλυψε ότι σχεδιαζόταν στο πλαίσιο του πραξικοπήματος η δολοφονία του εκλεγμένου προέδρου και του εκλεγμένου αντιπροέδρου καθώς κι ενός μέλους του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Το σχέδιο «είχε τη συναίνεση» του πρώην προέδρου Μπολσονάρου, τονίζει η εισαγγελία.

Την «επιχείρηση πρασινοκίτρινο στιλέτο» (σ.σ. πρόκειται για τα χρώματα του βραζιλιάνικού εθνικού συμβόλου) επρόκειτο, κατά τους ερευνητές, να εκτελέσουν μέλη των ειδικών δυνάμεων, μετά την εκλογική νίκη του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα στα τέλη Οκτωβρίου 2022, προτού ορκιστεί την 1η Ιανουαρίου 2023.

Το κατηγορητήριο βασίστηκε σε έκθεση της ομοσπονδιακής αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία ο πρώην πρόεδρος «σχεδίασε» και «ενεπλάκη άμεσα» στην απόπειρα.

Το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε λόγω συνθηκών εκτός του ελέγχου του, «παρά τη θέλησή του», ιδίως της έλλειψης υποστήριξης από ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το κείμενο 800 σελίδων, καρπό διετούς έρευνας.

Το κατηγορητήριο κάνει επίσης λόγο για τη φερόμενη εμπλοκή του πρώην προέδρου στην κατάρτιση σχεδίου εκτελεστικού διατάγματος που θα δικαιολογούσε την κήρυξη κατάστασης πολιορκίας και θα ακύρωνε τις εκλογές που κέρδισε ο Λούλα τον Οκτώβριο του 2022.

Το εκτελεστικό διάταγμα, μεταξύ άλλων, θα προέβλεπε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών και τη σύλληψη και τη φυλάκιση του Αλεσάντρ τζι Μοράις, τότε προέδρου του ανώτατου εκλογοδικείου (TSE).

Η «τελευταία απόπειρα» πραξικοπήματος έλαβε χώρα την 8η Ιανουαρίου 2023, όταν ξέσπασαν οι ταραχές στην Μπραζίλια: χιλιάδες μπολσοναριστές έκαναν έφοδο και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις έδρες των τριών εξουσιών στην πρωτεύουσα μια εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του Λούλα, σημείωσε η εισαγγελία.

Ο Μπολσονάρου δεν ανησυχεί

«Ενθαρρύνθηκαν» από τον πρώην πρόεδρο και άλλους φερόμενους ως συνωμότες.

«Δεν ανησυχώ διόλου για τις κατηγορίες αυτές», διαβεβαίωσε χθες ο πρώην πρόεδρος δημοσιογράφους έπειτα από πρόγευμα με ηγέτες της αντιπολίτευσης στην Μπραζίλια μερικές ώρες προτού ανακοινωθεί το κατηγορητήριο.

Ο 69χρονος Ζαΐχ Μπολσονάρου, στον οποίο έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, στερείται το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα ως το 2030, εξαιτίας της παραπληροφόρησης στην οποία επιδόθηκε για το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της Βραζιλίας στις προηγούμενες εκλογές.

Ευελπιστεί μολαταύτα να ακυρωθεί αυτή η καταδίκη για να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2026 για να πάρει ρεβάνς από τον Λούλα, η δημοτικότητα του οποίου βρίσκεται σε πτώση, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα από το ινστιτούτο αναφοράς Datafolha.

Τον Δεκέμβριο η ομοσπονδιακή αστυνομία συνέλαβε τον πρώην υπουργό Άμυνας Ουάλτερ Μπράγκα Νέτου, που κατηγορήθηκε για παρακώλυση της έρευνας. Είναι ανάμεσα στους υπόπτους τους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες χθες.

Ο στρατηγός Αουγκούστου Χελένου, τότε μέλος του συμβουλίου ασφαλείας της κυβέρνησης και θεωρούμενος ως κινητήρια δύναμη του παρασκηνίου στο σχήμα του προέδρου Μπολσονάρου, βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο.

Όπως και ο Αλεσάντρ Χαμάζεμ, ο επικεφαλής της κατασκοπείας την εποχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

