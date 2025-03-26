TΙ λέει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35

«Η Τουρκία είναι ένας σημαντικός σύμμαχος και συνεχίζουμε να αναζητούμε πιθανές ευκαιρίες για την ενίσχυση της σχέσης μας σε μια σειρά τομέων», σημειώνει εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με το ενδεχόμενο της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ρωτήθηκε από την ιστοσελίδα Hellas Journal για το πρόσφατο ρεπορτάζ του Fox News, το οποίο είχε αποκαλύψει ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής μέσω Κυρώσεων (CAATSA) στην Τουρκία. Μια πιθανή άρση των κυρώσεων θα μπορούσε να ανοίξει άμεσα τον δρόμο για την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κλήθηκε να απαντήσει για τους λόγους για τους οποίους η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να επεξεργάζεται σοβαρά μια τέτοια κίνηση τη στιγμή που η Τουρκία συνεχίζει ακόμα και μετά την ένταξη της στις κυρώσεις CAATSA να είναι βασικός υποστηρικτής τρομοκρατικών ομάδων όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.

Όπως αναφέρει η πλήρης απάντηση του εκπρόσωπου, «δεν πρόκειται να σχολιάσουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες των συζητήσεών μας με την Τουρκία για αυτό το θέμα. Η Τουρκία είναι ένας σημαντικός σύμμαχος και συνεχίζουμε να αναζητούμε πιθανές ευκαιρίες για την ενίσχυση της σχέσης μας σε μια σειρά τομέων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δήλωση είναι διαφορετική από την πάγια απάντηση που μέχρι πριν από μια εβδομάδα έδινε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε αυτή τη πάγια απάντηση του αμερικανικού υπουργείου αναφερόταν ότι «οι απαιτήσεις της Τουρκίας για τη προμήθεια των F-35 είναι γνωστές και η πολιτική μας δεν έχει αλλάξει. Η συνεχιζόμενη διαλειτουργικότητα της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ παραμένει κρίσιμη προτεραιότητα των ΗΠΑ».

Όσον αφορά τις κυρώσεις CAATSA, οι προηγούμενες απαντήσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωναν ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να δεσμεύονται να εφαρμόζουν σθεναρά τις κυρώσεις CAATSA για να αποτρέψουν τις εξαγωγές όπλων που φέρνουν στη Ρωσία έσοδα, πρόσβαση και επιρροή. Προσβλέπουμε στην επίλυση αυτού του ζητήματος με την Τουρκία με παραγωγικό τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

