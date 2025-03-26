Μακρόν: Πολύ νωρίς για άρση κυρώσεων στη Ρωσία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διεμήνυσε την Τετάρτη ότι είναι «πολύ νωρίς» για την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, θέμα που έθεσε το Κρεμλίνο. Οι ρωσικοί όροι περιλαμβάνουν την ανάκληση των κυρώσεων στην κρατική αγροτική τράπεζα Rosselkhozbank και την αποκατάσταση της πρόσβασης των ρωσικών εταιρειών στο διεθνές σύστημα πληρωμών Swift.

«Το ζήτημα της (άρσης) των κυρώσεων θα έρθει, αλλά εν ευθέτω χρόνω στο πλαίσιο μιας σταθερής και διαρκούς ειρήνης. Άρα είναι πολύ νωρίς», ξεκαθάρισε ο Μακρόν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε χωριστές συμφωνίες την Τρίτη με την Ουκρανία και τη Ρωσία για να σταματήσουν τις επιθέσεις τους στη θάλασσα και εναντίον ενεργειακών στόχων, με την Ουάσιγκτον να συμφωνεί να πιέσει για την άρση ορισμένων κυρώσεων κατά της Μόσχας.



Η Γαλλία θα παράσχει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι επανερμηνεύει και ξαναγράφει τις πρόσφατες περιορισμένες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός.



EN DIRECT | Conférence de presse du Président @EmmanuelMacron et du Président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky. https://t.co/aAPHAAp4hq — Élysée (@Elysee) March 26, 2025

Πηγή: skai.gr

«Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα 2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία», είπε ο Μακρόν μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο.Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι οι αντιαρματικοί πύραυλοι, οι πύραυλοι εδάφους-αέρος, τεθωρακισμένα οχήματα και drones αποτελούν μέρος του νέου στρατιωτικού εξοπλισμού που θα παρασχεθεί στο Κίεβο. Θα παρασχεθούν επίσης περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη Mirage.Οι δύο ηγέτες μίλησαν ενόψει της συνόδου κορυφής περίπου 30 ηγετών την Πέμπτη με στόχο την ενίσχυση της βοήθειας προς την Ουκρανία, συζητώντας τις περιορισμένες εκεχειρίες και έναν μελλοντικό ευρωπαϊκό ρόλο για την αποτροπή της Ρωσίας από επιθέσεις μόλις υπάρξει συμφωνία κατόπιν διαπραγμάτευσης.«Η Ουκρανία συμφώνησε για κατάπαυση του πυρός χωρίς όρους. Αναμένουμε την ίδια δέσμευση από τη Ρωσία» είπε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να αρθούν οι ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Ρωσία.«Βλέπω σήμερα ότι η βούληση της Ρωσίας είναι ναεκ νέου όσα συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν παραθέτοντας νέους όρους. Αντί να αποδείξει ότι θέλει ειρήνη, η Ρωσία συνεχίζει καθημερινά να χτυπά εντατικά το έδαφος της Ουκρανίας».Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι ελπίζει οι ΗΠΑ να έχουν «αρκετή δύναμη» για να πιέσουν τη Ρωσία σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, αφού η Μόσχα υπέβαλε όρους για διακοπή των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα με τη μεσολάβηση της Ουάσιγκτον.Ο Ζελένσκι επέμεινε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ και να ενισχυθούν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.