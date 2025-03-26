Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για την οδήγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με έναν βασικό νομοθετικό φάκελο που αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Οι πρώτες προσπάθειες για τη θέσπιση πανευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τις αποφάσεις έκπτωσης από το δικαίωμα οδήγησης ξεκίνησαν πριν από πάνω από 60 χρόνια. Η νέα οδηγία θα διασφαλίσει επιτέλους ότι οι συνέπειες για τους οδηγούς που διαπράττουν σοβαρά αδικήματα σε ένα κράτος μέλος θα είναι οι ίδιες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι αποφάσεις έκπτωσης από το δικαίωμα οδήγησης που επιβάλλονται σε μια χώρα ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται σε μια άλλη, επιτρέποντας στους παραβάτες να συνεχίζουν να οδηγούν θέτοντας άλλους σε κίνδυνο.

Μέσω ενός συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης, οι αποφάσεις έκπτωσης που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος θα ισχύουν πλέον σε ολόκληρη την ΕΕ για σοβαρά αδικήματα όπως η υπερβολική ταχύτητα (50 km/h πάνω από το όριο), η οδήγηση σε κατάσταση μέθης και η πρόκληση θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού από επικίνδυνη οδήγηση.

Ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε σχετικά: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προόδου για την οδική ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι νέοι κανόνες για τις αποφάσεις έκπτωσης από το δικαίωμα οδήγησης θα κλείσουν τα παραθυράκια που επιτρέπουν σε επικίνδυνους οδηγούς να αποφεύγουν τις κυρώσεις φεύγοντας έξω από τα σύνορα. Πέρυσι, στους δρόμους της ΕΕ χάθηκαν σχεδόν 20.000 ζωές. Η πρωτοβουλία αυτή θα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη του στόχου μας για μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα κατά 50% έως το 2030.»

Οι σημερινές συμφωνίες έρχονται σε συνέχεια της χθεσινής συμφωνίας για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις άδειες οδήγησης. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εγκρίνουν επίσημα τη νέα οδηγία, η οποία θα αρχίσει να ισχύει 20 ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 4 έτη για να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία.

Γιώργος Φελλίδης

