Ο υπουργός Εξωτερικών της Βραζιλίας Μάουρο Βιέιρα κάλεσε σήμερα Τρίτη τη διεθνή κοινότητα να μην μείνει με "σταυρωμένα τα χέρια" μπροστά στη σφαγή που εκτυλίσσεται στη Γάζα.

Η Βραζιλία είναι μια από τις πιο επικριτικές φωνές παγκοσμίως απέναντι στην ισραηλινή κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία κλιμάκωσε τις τελευταίες ημέρες τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις κατά της Χαμάς στο παλαιστινιακό έδαφος.

"Είναι μια φρικτή κατάσταση, μια σφαγή", δήλωσε ο Βιέιρα κατά τη διάρκεια ακρόασης σε επιτροπή της Γερουσίας, στην Μπραζίλια.

"Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά σκοτωμένα. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να τα παρακολουθεί αυτά με σταυρωμένα τα χέρια", πρόσθεσε.

Ο Βιέιρα αποδοκίμασε εξάλλου την "παραλυσία" του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών απέναντι σε μια "εισβολή" που "παραβιάζει το διεθνές δίκαιο".

"Αυτό είναι εισβολή, όπως όλες οι άλλες, και η Βραζιλία τις καταδικάζει όλες, όπως αυτή στην Ουκρανία από τη Ρωσία. Ωστόσο, δεν βλέπω όλες τις χώρες να καταδικάζουν αυτήν την εισβολή" στο παλαιστινιακό έδαφος, πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του υπουργού έγιναν την ώρα που αρκετές χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία ύψωσαν τον τόνο στο Ισραήλ εξαιτίας της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα.

Ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα "γενοκτονία", και λόγω αυτού κηρύχτηκε ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata) στο εβραϊκό κράτος.

Ο Λούλα καταδίκασε "τις τρομοκρατικές επιθέσεις που διέπραξε η Χαμάς" στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για διευθέτηση της σύγκρουσης με βάση τη συνύπαρξη δύο κρατών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

