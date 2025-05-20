Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδεσμεύσει 5,5 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει το Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) να παραμείνει στον αέρα αφού οι ΗΠΑ πάγωσαν τη χρηματοδότησή του, ανακοίνωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Το ποσό αυτό θα επιτρέψει να στηρίξουμε το κρίσιμο έργο του Radio Free Europe», είπε η Κάλας στους δημοσιογράφους αφού ολοκληρώθηκε η σύνοδος των υπουργός Εξωτερικών στις Βρυξέλλες. «Πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη, κατεπείγουσα χρηματοδότηση που θεωρείται ως δίχτυ ασφαλείας για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τη χρηματοδότηση του Radio Free Europe/Radio Liberty τον Μάρτιο, όπως και άλλων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του Voice of America, στο πλαίσιο της εκστρατείας του για τη μείωση των κρατικών δαπανών.

Το RFE/RL, που απασχολεί περισσότερους από 1.700 εργαζομένους, προσέφυγε στα δικαστήρια κατά αυτής της απόφασης και την περασμένη εβδομάδα εκδόθηκε υπέρ του μια πρώτη προσωρινή εντολή. Οι αμερικανικές αρχές όμως αρνούνται μέχρι τώρα να δώσουν τα χρήματα που χρειάζεται ο σταθμός.

Η Κάλας διευκρίνισε ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν μπορεί να καλύψει το έργο του σταθμού σε όλον τον κόσμο αλλά θα επικεντρωθεί κυρίως σε κάποιες περιοχές, όπως στον Καύκασο και την κεντρική Ασία. «Είναι σαφές ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παράσχει όλους τους αναγκαίους πόρους», παραδέχτηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

