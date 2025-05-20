ΗΠΑ: Η κράτηση μεταναστών στο Γκουαντάναμο στοιχίζει 100.000 δολάρια ημερησίως κατ' άτομο

Η απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιηθεί η ναυτική βάση του Γκουαντάναμο για να στεγαστούν εκεί μετανάστες φαίνεται ότι στοιχίζει 100.000 δολάρια ημερησίως για τον κάθε κρατούμενο, κατήγγειλε σήμερα ο γερουσιαστής Γκάρι Πίτερς, κάνοντας λόγο για «χαρακτηριστικό παράδειγμα άσκοπης κρατικής σπατάλης».

Ο Πίτερς, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων της Γερουσίας ρώτησε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ για το υψηλό κόστος, πολλαπλάσιο των 165 δολαρίων ημερησίως για την κράτηση των παράτυπων μεταναστών σε εγκαταστάσεις εντός των ΗΠΑ. Ζήτησε επίσης να μάθει γιατί κάποιοι κρατούμενοι στάλθηκαν στην αμερικανική ναυτική βάση στο νησί της Κούβας και μετά μεταφέρθηκαν ξανά πίσω στις ΗΠΑ, με δαπάνες των φορολογουμένων.

«Ξοδεύουμε 100.000 δολάρια ημερησίως για να κρατάμε κάποιον στο Γκουαντάναμο. Τους κρατάμε εκεί για λίγο, μετά τους επιστρέφουμε αεροπορικώς στις ΗΠΑ. Θα μπορούσαμε να τους κρατήσουμε εδώ με 165 δολάρια ημερησίως. Νομίζω ότι είναι εξωφρενικό», τόνισε.

Ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει να αυξηθεί κατακόρυφα ο προϋπολογισμός για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, καθώς προσπαθεί να υλοποιήσει την υπόσχεση του Τραμπ για μαζικές απελάσεις. Αυτόν τον μήνα η κυβέρνηση ζήτησε από το Κογκρέσο άλλα 44 δισεκ. δολάρια για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, για το οικονομικό έτος 2026, το οποίο ξεκινά την 1η Οκτωβρίου.

Η υπουργός Νόεμ, η οποία εμφανίστηκε ενώπιον της επιτροπής για να υπεραμυνθεί του αιτήματός της για αύξηση του προϋπολογισμού, είπε ότι δεν γνωρίζει πόσο κοστίζει ημερησίως η κράτηση μεταναστών στο Γκουαντάναμο. Το υπουργείο της δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι σήμερα κρατούνται περίπου 70 μετανάστες στο Γκουαντάναμο. Η οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων American Civil Liberties Union προσέφυγε τον Μάρτιο στα δικαστήρια, για να εμποδίσει τη μεταφορά 10 μεταναστών στη ναυτική βάση. Σύμφωνα με την ACLU, οι μετανάστες κρατούνται σε κελιά χωρίς παράθυρα επί τουλάχιστον 23 ώρες την ημέρα, υποβάλλονται σε σωματικές έρευνες και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους. Ορισμένοι επιχείρησαν να αυτοκτονήσουν.

Ο γερουσιαστής Ραντ Πολ, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της επιτροπής, δεν έκρυψε, επίσης, την απορία του γιατί πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες για την κατασκευή πρόσθετων φραχτών στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, δεδομένου ότι ο αριθμός των μεταναστών που επιχειρούν να περάσουν παράνομα έπεσε κατακόρυφα αφού ανέλαβε την προεδρία ο Τραμπ. Το σχέδιο προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων προβλέπει 46,5 δισεκ. δολάρια μόνο για το συνοριακό τείχος.

«Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται νέα χρήματα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες συνοριακές περιπολίες και θα χρειαστούμε περισσότερα χρήματα για αυτό, αλλά εντός λογικών πλαισίων», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

