Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα καταλάβει περισσότερα εδάφη προαναγγέλλει ο στρατηγός Ζάμιρ

Ο ισραηλινός στρατός θα κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του κατά του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, καταλαμβάνοντας περισσότερα εδάφη στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

«Ενεργούμε σύμφωνα με δομημένο σχέδιο και προχωράμε στην επόμενη φάση. Η Χαμάς θα πληρώσει το τίμημα για την ανυπακοή της… Θα επεκτείνουμε τη δράση μας, θα καταλάβουμε περισσότερα εδάφη, θα ερευνήσουμε και θα καταστρέψουμε τρομοκρατικές υποδομές μέχρι τη συντριβή της (Χαμάς)», είπε ο στρατηγός Εγιάλ Ζάμιρ στη διάρκεια επιθεώρησης ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.