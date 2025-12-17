Βραζιλία: Ο Λούλα απειλεί να εγκαταλείψει τη συμφωνία EE-MERCOSUR

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε σήμερα πως εάν η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της MERCOSUR (Mercado Común del Sur / Κοινή Αγορά του Νότου) – δηλαδή της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ουρουγουάης και της Παραγουάης – δεν οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους, τότε η χώρα του θα αποσύρει το ενδιαφέρον της και δεν πρόκειται να την υπογράψει.
Η Ιταλία και η Γαλλία γνωστοποίησαν νωρίτερα σήμερα ότι δεν ήταν έτοιμες να υποστηρίξουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σκόπευε να ταξιδέψει στη Βραζιλία τις επόμενες ημέρες για να υπογράψει τη συμφωνία.
«Αν δεν το κάνουμε τώρα, η Βραζιλία δεν θα υπογράψει αυτήν τη συμφωνία όσο είμαι πρόεδρος», είπε ο Λούλα σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Υποστηρίζοντας πως έγιναν μεγάλες παραχωρήσεις, ο βραζιλιάνος πρόεδρος τόνισε: «Αν πουν όχι, θα είμαστε σκληροί μαζί τους στο εξής».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.