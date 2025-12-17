Εντολή Τραμπ: Εντοπίστε τα «πλοία-φαντάσματα» της Βενεζουέλας

Μετά την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για «πλήρη και ολοκληρωτικό αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων που τελούν υπό κυρώσεις, οι ΗΠΑ στοχεύουν άμεσα να εντοπίσουν τα «πλοία-φαντάσματα», πολλά από τα οποία επιχειρούν στα νερά της Βενεζουέλας. Περισσότερα από 30 από τα 80 πλοία στην περιοχή βρίσκονται ήδη υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Τα «πλοία-φαντάσματα» δεν είναι αποκλειστικότητα της Βενεζουέλας. Χρησιμοποιούνται επίσης από τη Ρωσία και το Ιράν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου ένα στα πέντε δεξαμενόπλοια παγκοσμίως εμπλέκεται στη μεταφορά πετρελαίου από χώρες υπό κυρώσεις.

Για να αποφύγουν τον εντοπισμό, τα πλοία αυτά:

αλλάζουν συχνά όνομα και σημαία,

χρησιμοποιούν παλιά πλοία (συχνά άνω των 20 ετών),

«κλέβουν» την ταυτότητα διαλυμένων πλοίων (πλοία-ζόμπι),

απενεργοποιούν ή παραποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους,

μεταφορτώνουν πετρέλαιο σε διεθνή ύδατα σε άλλα, νόμιμα πλοία ώστε να αποκρύπτεται η προέλευσή του.

Πολλά από αυτά φέρουν σημαίες χωρών με χαλαρούς ελέγχους, όπως ο Παναμάς, οι Κομόρες και η Μάλτα. Ωστόσο, με την αυξημένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Καραϊβική και την πρόσφατη κατάσχεση δεξαμενόπλοιου, η δυνατότητα της κυβέρνησης Μαδούρο να βασίζεται στον «στόλο-φάντασμα» φαίνεται να περιορίζεται σημαντικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.