Απίστευτη τραγωδία εκτυλίσσεται στο Θιβέτ, στην κινεζική πλευρά των Ιμαλαΐων, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 126 είναι οι νεκροί, και 188 οι τραυματίες σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση. Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί σημαντικά.

Αναφέρονται καταρρεύσεις πολλών κτιρίων και κατολισθήσεις, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή ως την πρωτεύουσα του γειτονικού Νεπάλ, το Κατμαντού.

​Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να γίνουν όλες οι απαιτούμενες προσπάθειες για να σωθούν ζωές και να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες μετά τον σεισμό.

A magnitude 6.8 earthquake rocked the northern foothills of the Himalayas near one of Tibet's holiest cities, killing at least 53 people and shaking buildings in neighboring Nepal, Bhutan and India https://t.co/adrOC4fXx8 pic.twitter.com/DuNbWlbO82 — Reuters (@Reuters) January 7, 2025



Ο Σι προέτρεψε επίσης να καταβληθούν προσπάθειες για την πρόληψη δευτερογενών καταστροφών, τη σωστή επανεγκατάσταση των πληγέντων κατοίκων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών.



«Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η παρακολούθηση σεισμών και η έγκαιρη προειδοποίηση, να διατεθούν έγκαιρα εφόδια για την αντιμετώπιση καταστροφών, να επιταχυνθεί η επισκευή των κατεστραμμένων υποδομών, να διασφαλιστεί ότι ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες των κατοίκων και να διασφαλιστεί ένας ασφαλής και ζεστός χειμώνας για όλους», είπε ο Σι.

​Ο καταστροφικός σεισμός σημειώθηκε περί τις 09:05 (τοπική ώρα· 03:05 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τη CENC, δημόσια σεισμολογική υπηρεσία της Κίνας, που εκτίμησε πως ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών.

A huge #earthquake measuring 7.1 on the Richter scale has hit Nepal and the tremors could be felt as far as Bihar & the NCR regions in India as well as the Tibet border. Hoping for the safety of everyone. #Earthquakes — Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 (@tehseenp) January 7, 2025

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) έκανε λόγο από πλευράς του για σεισμό 7,1 βαθμών. Η δόνηση έγινε αισθητή ως την Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, περίπου 400 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από τη δημόσια κινεζική τηλεόραση CCTV εικονίζουν κατοικίες λευκού χρώματος σε μεγάλο υψόμετρο να έχουν καταρρεύσει και ογκόλιθους σπαρμένους στο έδαφος.

Άλλο οπτικό υλικό εικονίζει οχήματα θαμμένα κάτω από τούβλα και συντρίμμια, ή τους πελάτες σούπερ μάρκετ να τρέχουν να βγουν από το κατάστημα την ώρα που ο σεισμός ρίχνει κάτω διάφορα είδη βαλμένα στα ράφια.

西藏日喀则定日县7日9时5分发生6.8级地震。据央视报道，目前已有9人遇难。A 6.8-magnitude earthquake struck Dingri County in Shigatse, Tibet at 9:05 on the 7th. According to CCTV, nine people have been reported dead so far. #Tibet #Earthquakes pic.twitter.com/7lyL4OcWj3 — TMTPOST 钛媒体 (@TMTPostGlobal) January 7, 2025

Πυροσβέστες με χαρακτηριστική περιβολή πορτοκαλί χρώματος επιχειρούσαν στον τόπο της καταστροφής, ανάμεσα σε συντρίμμια και πλάι σε επιζώντες, ιδίως ηλικιωμένους κουκουλωμένους με κουβέρτες, σε κάποια ακόμη από τα βίντεο του CCTV.

«Πενήντα τρεις άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 62 έχουν τραυματιστεί», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στο καντόνι του Ντινγκρί και στα περίχωρά του και πολλά κτίρια κατέρρευσαν κοντά στο επίκεντρο», ανέφερε νωρίτερα η δημόσια τηλεόραση CCTV.

Στη μικρή πόλη Λατσέ, βίντεο που επαλήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο εικονίζουν συντρίμμια σκορπισμένα μπροστά σε εστιατόρια στον δρόμο.

Το επίκεντρο της δόνησης βρισκόταν κάπου 370 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της περιφέρειας, τη Λάσα, σύμφωνα με τα δεδομένα της CENC.

Το Νέα Κίνα ανέφερε πως οι τοπικές αρχές έστειλαν εσπευσμένα ομάδες σε διάφορες κοινότητες στην κομητεία Ντινγκρί για να «αποτιμήσουν» τις συνέπειες του σεισμού.

Οι αρχές στέλνουν βοήθεια, είδη όπως σκηνές με μόνωση, υπνόσακους, παπλώματα και άλλα είδη εξοπλισμού χρήσιμα για να αντιμετωπιστούν οι εξαιρετικά σκληρές κλιματικές συνθήκες, πρόσθεσε το πρακτορείο.

#BREAKING: At least 9 people were killed from 7.1 magnitude earthquake in Shigatse City in Tibet, China. pic.twitter.com/4NtBfEHCZh — Insider Wire (@InsiderWire) January 7, 2025

Οι θερμοκρασίες εκεί είναι περίπου -8 ° Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας και μπορεί να υποχωρήσουν ως τους -18 ° Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το συγκεκριμένο θιβετιανό καντόνι, σε μεγάλο υψόμετρο, μετρά περίπου 62.000 κατοίκους. Δεν απέχει πολύ από τον κινεζικό τομέα του Έβερεστ.

Αν και οι σεισμικές δονήσεις είναι γενικά συχνές στην ορεινή περιοχή, ο σημερινός σεισμός είναι ο πιο ισχυρός που έχει καταγραφτεί σε ακτίνα 200 χιλιομέτρων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, σύμφωνα με τη CENC.

Στο Νεπάλ, ο σεισμός, που έγινε αισθητός κυρίως στην πρωτεύουσα Κατμαντού, έπληξε κυρίως περιοχές γύρω από το Ναμτσέ και το Λομπουτσέ, κοντά στη βάση στους πρόποδες του Έβερεστ.

«Ταρακουνηθήκαμε γερά εδώ, όλος ο κόσμος ξύπνησε αλλά δεν έχουμε ενημερωθεί για ζημιές μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Τζαγκάτ Πρασάντ Μπουσάλ, αξιωματούχος στην περιφέρεια Ναμτσέ, στο βορειοανατολικό Νεπάλ.

Τα Ιμαλάια βρίσκονται πάνω από σημείο όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες -η ινδική και η ευρασιατική- και οι ισχυροί σεισμοί είναι συχνοί.

A 6.9 magnitude earthquake hit the city of Shigatse in Tibet, China.

9 killed in the earthquake in Tibet's Shigatse city



The quake struck the mountainous region at 1:05am GMT Tuesday, and the effects were reportedly felt across parts of India, Bhutan, China, Nepal and Bangladesh pic.twitter.com/j6tekltzIL — Winda Valkyrie (@Narasiwinda) January 7, 2025

Το 2015, σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 9.000 ανθρώπους και είχε τραυματίσει άλλους 22.000 και πλέον στο Νεπάλ, όπου καταστράφηκαν πάνω από μισό εκατομμύριο σπίτια.

Σεισμός που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2023 είχε στοιχίσει τη ζωή σε 148 ανθρώπους και είχε αφήσει χιλιάδες άστεγους στην κινεζική επαρχία Γκανσού (βορειοδυτικά).

Ο σεισμός αυτός ήταν ο πιο φονικός στην Κίνα από το 2014, όταν πάνω από 600 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στην επαρχία Γιουνάν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Τον Μάιο του 2008, πολύ ισχυρός σεισμός 7,9 βαθμών άφησε πίσω 87.000 νεκρούς ή αγνοούμενους στην επαρχία Σετσουάν (νοτιοδυτικά). Η καταστροφή είχε προκαλέσει εθνικό σοκ.

🔴Çin'in Tibet bölgesinde meydana gelen 7.1 şiddetindeki depremde 53 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/UuNOECcBnR — Zeki Bahçe (@zekibahce) January 7, 2025

