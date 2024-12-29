Η αστυνομία της Βραζιλίας ερευνά τους θανάτους από δηλητηρίαση 3 γυναικών, μελών της ίδιας οικογένειας, οι οποίες κατανάλωσαν ένα χριστουγεννιάτικο γλυκό που περιείχε αρσενικό.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι τρεις γυναίκες, ηλικίας 43, 58 και 65 ετών, πέθαναν αφού κατανάλωσαν το γλυκό σε μια οικογενειακή συγκέντρωση στις 23 Δεκεμβρίου, στην παραθαλάσσια κωμόπολη Τόρες, στη νότια Βραζιλία.

Η γυναίκα που παρασκεύασε το γλύκισμα, καθώς και ένα κορίτσι 10 ετών, δηλητηριάστηκαν επίσης και νοσηλεύονται.

Ο ενημερωτικός ιστότοπος G1 μετέδωσε ότι η αστυνομία περιμένει να βελτιωθεί η υγεία της γυναίκας που νοσηλεύεται, ώστε να μπορέσει να της πάρει κατάθεση.

Στο μεταξύ, οι αρχές συνέλεξαν τις μαρτυρίες άλλων 15 προσώπων, στο πλαίσιο της έρευνάς τους.

Από τις εργαστηριακές αναλύσεις βρέθηκαν αυξημένα επίπεδα αρσενικού στο αίμα των τριών θυμάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ασκηθεί διώξεις και η αστυνομία δεν διευκρίνισε αν αντιμετωπίζει την υπόθεση ως φόνο.

Με βάση τις καταθέσεις των άλλων μαρτύρων, η γυναίκα που παρασκεύασε το γλύκισμα διατηρούσε καλές σχέσεις με τα άλλα μέλη της οικογένειας και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι είχαν έρθει σε σύγκρουση μεταξύ τους.

Οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία και δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ένα γλύκισμα με αποξηραμένα φρούτα, λευκό γλάσο και κερασάκια.

Ο ιστότοπος του περιοδικού Carta Capital έγραψε ότι ο πρώην σύζυγος της γυναίκας που παρασκεύασε το γλύκισμα πέθανε τον περασμένο Σεπτέμβριο και ότι τότε η αστυνομία έκρινε ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε φυσικά αίτια, συνέπεια τροφικής δηλητηρίασης.

Πλέον, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν και πάλι την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

