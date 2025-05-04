Βομβιστική επίθεση που είχε προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Lady Gaga στην παραλία Κοπακαμπάνα του Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία προσέλκυσε περίπου 2,1 εκατομμύρια ανθρώπους απέτρεψε η αστυνομία της Βραζιλίας όπως ανακοίνωσε η ίδια.

Το σχέδιο οργανώθηκε από μια ομάδα που προωθούσε ρητορική μίσους με στόχο τη ριζοσπαστικοποίηση εφήβων, συμπεριλαμβανομένου του αυτοτραυματισμού και του βίαιου περιεχομένου ως μορφή κοινωνικής ένταξης, σύμφωνα με την αστυνομία του Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία συνεργάστηκε με το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας για το θέμα.

«Οι ύποπτοι στρατολογούσαν συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, για να πραγματοποιήσουν συντονισμένες επιθέσεις χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εκρηκτικά και κοκτέιλ μολότοφ», ανέφερε η αστυνομία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι αυτοί που στρατολογούσαν αυτοπροσδιορίστηκαν ως θαυμαστές της Gaga, γνωστοί ως «Μικρά Τέρατα».

Η επιχείρηση βασίστηκε σε έκθεση του εργαστηρίου κυβερνοεπιχειρήσεων του υπουργείου μετά από πληροφορία από την αστυνομία της πολιτείας του Ρίο, η οποία αποκάλυψε άτομα στο διαδίκτυο τα οποία ενθάρρυναν βίαιη συμπεριφορά μεταξύ εφήβων χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένη γλώσσα και εξτρεμιστικό συμβολισμό.

Οι αρχές εξέδωσαν πάνω από δώδεκα εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης και ένας άνδρας που περιγράφεται ως ο αρχηγός της ομάδας συνελήφθη στη νότια πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ για παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, ενώ ένας έφηβος συνελήφθη στο Ρίο ντε Τζανέιρο για αποθήκευση παιδικής πορνογραφίας.

Η μεγαλύτερη συναυλία της Gaga που έγινε ποτέ

Περίπου 500.000 τουρίστες ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν τη συναυλία της διάσημης τραγουδίστριας, η οποία ήταν δωρεάν και χρηματοδοτήθηκε από το κράτος σε μια προσπάθεια να τονωθεί η οικονομία που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Η δίωρη συναυλία που πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο βράδυ, ήταν η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ στην ιστορία της. Το 2017 η Gaga είχε ακυρώσει μια εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Rock in Rio λόγω έντονων πόνων που προκάλεσε το σύνδρομο ινομυαλγίας από το οποίο πάσχει και είχε υποσχεθεί ότι θα επιστρέψει.

Η Gaga, η οποία κυκλοφόρησε το έβδομο άλμπουμ της, Mayhem, τον Μάρτιο, άνοιξε το σόου με μια δραματική, οπερατική έκδοση του κομματιού της Bloody Mary, πριν συνεχίσει με το Abracadabra.

«Βραζιλία! Μου έλειψες. Μου έλειψες τόσο πολύ», αναφώνησε, προτού ξεκινήσει να τραγουδά Poker Face, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ προσέλκυσε παρόμοιο κοινό με αυτό της Μαντόνα τον Μάιο του περασμένου έτους, η οποία εμφανίστηκε στην ίδια παραλία.

