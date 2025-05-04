Λογαριασμός
Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου 26χρονος σε συμπλοκή οπαδών της Ατλάντα και της Ίντερ, στο Μπέργκαμο Ιταλίας

Η δολοφονία, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις αρχικές αναπαραστάσεις, φαίνεται να συνδέεται με έναν καβγά σε ένα μπαρ μεταξύ οπαδών της Αταλάντα και της Ίντερ

Ιταλια

Φονική συμπλοκή οπαδών της Ατλάντα και της Ίντερ με θύμα έναν 26χρονο σημειώθηκε χθες το Μπέργκαμο Ιταλίας.

Ο 26χρονος κατά τη διάρκεια συμπλοκής οπαδών ενώ σύμφωνα με τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Ιταλίας (RAI), το θύμα φέρεται να μαχαιρώθηκε στην πλάτη από ένα άλλο άνδρα.

Φαίνεται ότι ο τελευταίος ενήργησε για να υπερασπιστεί τον αδελφό του κατά τη διάρκεια μιας βίαιης επίθεσης στην οποία συμμετείχαν συνολικά 10 νεαροί.

Η αστυνομία συνέλαβε ως υπαίτιο ένα 19χρονο .

