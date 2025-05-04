Φονική συμπλοκή οπαδών της Ατλάντα και της Ίντερ με θύμα έναν 26χρονο σημειώθηκε χθες το Μπέργκαμο Ιταλίας.

Ο 26χρονος κατά τη διάρκεια συμπλοκής οπαδών ενώ σύμφωνα με τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Ιταλίας (RAI), το θύμα φέρεται να μαχαιρώθηκε στην πλάτη από ένα άλλο άνδρα.

Riccardo Claris, ucciso a 26 anni dopo una lite tra tifosi a #Bergamo: "Ragazzo perbene, frequentava la curva ma in maniera sana" https://t.co/FkSYj5kp9M — Bergamonews (@Bergamonews) May 4, 2025

Φαίνεται ότι ο τελευταίος ενήργησε για να υπερασπιστεί τον αδελφό του κατά τη διάρκεια μιας βίαιης επίθεσης στην οποία συμμετείχαν συνολικά 10 νεαροί.

Η αστυνομία συνέλαβε ως υπαίτιο ένα 19χρονο .

🔵 #Bergamo Arrestato 19enne per l'uccisione del 26enne Riccardo Claris. L'omicidio, avvenuto nella notte, da una prima ricostruzione sembrerebbe riconducibile ad una discussione in un bar, tra tifoserie di Atalanta ed Inter. Ritrovati lama e manico del coltello del delitto pic.twitter.com/IDB4xNrXvv — Rai Radio1 (@Radio1Rai) May 4, 2025

Πηγή: skai.gr

