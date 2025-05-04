Νέοι, γέροι, οικογένειες με παιδιά, μέλη της LGTB κοινότητας, ντόπιοι και τουρίστες κατέκλυσαν χθες το βράδυ τη διάσημη παραλία της Κόπα Καμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, για να παρακολουθήσουν τη δωρεάν συναυλία της απόλυτης ποπ σταρ, Lady Gaga, την οποία είχε εξαγγείλει τον Φεβρουάριο.

Το 2017 η Gaga είχε ακυρώσει μια εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Rock in Rio λόγω έντονων πόνων που προκάλεσε το σύνδρομο ινομυαλγίας από το οποίο πάσχει και είχε υποσχεθεί ότι θα επιστρέψει.

Στη χθεσινή μεγαλειώδη συναυλία η σταρ έδωσε τον καλύτερο εαυτό της, αλλάζοντας συνεχώς κοστούμια στη σκηνή και ενθουσιάζοντας τα πλήθη.

Μάλιστα, το σόου μεταδόθηκε ζωντανά από τα τοπικά δίκτυα Multishow και το TV Globo.

Το δίωρο σόου - το μεγαλύτερο που έχει δώσει ποτέ η Lady Gaga - σηματοδότησε και την πρώτη της εμφάνιση στη Βραζιλία από το 2012.

Μάλιστα, υπολογίζεται ότι πάνω από 2 εκατ. άνθρωποι συνέρρευσαν χθες στην Κόπα Καμπάνα για να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Αντίστοιχη δωρεάν συναυλία της Μαντόνα τον περασμένο Μάιο, στην εμβληματική παραλία, συγκέντρωσε περίπου 1,6 εκατομμύρια θεατές.

Η χθεσινή εμφάνιση της Gaga στη φημισμένη παραλία σηματοδοτεί την έναρξη του "Todo Mundo no Rio", μιας νέας πρωτοβουλίας που στόχο έχει να τονίσει τον αντίκτυπο της ψυχαγωγίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Περίπου 500.000 τουρίστες ταξίδεψαν στο Ρίο αποκλειστικά για να παρακολουθήσουν τη συναυλία, η οποία πληρώθηκε από την πόλη σε μια προσπάθεια να τονώσει την ταλαιπωρημένη οικονομία της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.