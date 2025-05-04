Μια συνέντευξη εφ'ολης της ύλης έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Παρασκευή και αναμένεται να μεταδοθεί σήμερα Κυριακή στην εκπομπή "Meet the Press with Kristen Welker" του NBC.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος αν οι άνθρωποι στις ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα μιας δίκαιης δίκης όπως αυτό κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα των ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνησή του ασκεί μεγάλες πιέσεις με σκοπό την απέλαση μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και άλλων μη πολιτών.

Η δημοσιογράφος Κρίστεν Γουέλκερ ρώτησε τον Τραμπ αν συμφωνεί με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι "φυσικά" όλοι οι άνθρωποι στις ΗΠΑ δικαιούνται να έχουν δίκαιη δίκη, η οποία γενικά απαιτεί από την κυβέρνηση να παρέχει ειδοποίηση και ακρόαση πριν από τη λήψη ορισμένων δυσμενών νομικών μέτρων.

«Δεν ξέρω. Δεν είμαι, δεν είμαι δικηγόρος. Δεν ξέρω», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι μια τέτοια απαίτηση θα σήμαινε «ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια δίκες».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι δικηγόροι του «προφανώς θα ακολουθήσουν ό,τι αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο».

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Απριλίου, οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου απαγόρευσαν προσωρινά στην κυβέρνηση Τραμπ να απελάσει μια ομάδα μεταναστών από τη Βενεζουέλα, τους οποίους κατηγορούσε ότι ήταν μέλη συμμοριών. Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει επικαλεστεί έναν νόμο που χρησιμοποιείται σε καιρό πολέμου, κάλεσε τους δικαστές να άρουν ή να περιορίσουν την ποινή τους.

Για μια τρίτη θητεία

Ερωτηθείς επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για το αν θα επιδιώξει μια τρίτη θητεία είπε ότι «δεν είναι κάτι που επιδιώκει».

«Είναι κάτι που, απ' όσο γνωρίζω, δεν επιτρέπεται», είπε ο Τραμπ, ο οποίος έχει κατά καιρούς έχει υπονοήσει ότι θα ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία.

«Δεν θα απομακρύνω τον πρόεδρο της Fed πριν από το 2026»

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα απομακρύνει τον Τζερόμ Πάουελ από τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) πριν από τη λήξη της θητείας του τον Μάιο του 2026 και χαρακτήρισε τον κεντρικό τραπεζίτη ως «εντελώς άκαμπτο» επαναλαμβάνοντας τις εκκλήσεις προς την Fed να μειώσει τα επιτόκια.

«Λοιπόν, θα έπρεπε να τα μειώσει. Και κάποια στιγμή, θα το κάνει. Προτιμά να μην το κάνει επειδή δεν είναι θαυμαστής μου. Ξέρεις, απλώς δεν με συμπαθεί επειδή νομίζω ότι είναι εντελώς άκαμπτος», είπε στη συνέντευξη

.Όταν ρωτήθηκε αν θα απομάκρυνε τον Πάουελ πριν από τη λήξη της θητείας του ως πρόεδρος της Fed το 2026, ο Τραμπ το αρνήθηκε κατηγορηματικά, λέγοντας: «Όχι, όχι, όχι. Ήταν εντελώς αβάσιμο - γιατί να το κάνω αυτό; Μπορώ να αντικαταστήσω το άτομο σε ένα άλλο σύντομο χρονικό διάστημα».

Για τους δασμούς

Το ζήτημα των δασμών επίσης τέθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον Τραμπ να μην αποκλείει το ενδεχόμενο να καταστήσει ορισμένους από τους δασμούς μόνιμους. Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ήταν «πολύ σκληρός με την Κίνα», ουσιαστικά διακόπτοντας το εμπόριο μεταξύ των δύο μεγάλων οικονομιών του κόσμου, αλλά είπε ότι το Πεκίνο θέλει τώρα να καταλήξει σε συμφωνία.

«Έχουμε σταματήσει να συνεργαζόμαστε», είπε. «Αυτό σημαίνει ότι δεν χάνουμε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια... επειδή δεν κάνουμε δουλειές μαζί τους αυτή τη στιγμή. Και θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Θέλουν πολύ να κάνουν μια συμφωνία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, αλλά πρέπει να είναι μια δίκαιη συμφωνία».

Θα παρατείνει την προθεσμία για το TikTok

Όσον αφορά το TikTok ο Τραμπ είπε ότι θα παρατείνει την προθεσμία της 19ης Ιουνίου για την ByteDance εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τότε. «Θα... θα ήθελα να το δω να γίνεται», δήλωσε στην εκπομπή του NBC.

Είπε ότι η εφαρμογή έχει μια «προνομιακή θέση» για τον ίδιο, αφού τον βοήθησε να κερδίσει τους νέους ψηφοφόρους στις προεδρικές εκλογές του 2024, προσθέτοντας: «Το TikTok είναι - είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα προστατευτεί».

Ο Τραμπ έχει ήδη αναβάλλει δύο φορές την αναστολή της εφαρμογής στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

