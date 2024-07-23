Θετικοί στην... κοκαΐνη εντοπίστηκαν καρχαρίες στα ανοικτά των ακτών της Βραζιλίας, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Θαλάσσιοι βιολόγοι εξέτασαν 13 βραζιλιάνικους μυτερούς καρχαρίες που πήραν από τις ακτές κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο και σύμφωνα με το BBC εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα κοκαΐνης στους μύες και το συκώτι τους.

Οι συγκεντρώσεις ήταν έως και 100 φορές υψηλότερες από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως για άλλα υδρόβια πλάσματα.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα Oswaldo Cruz, είναι η πρώτη που εντόπισε την παρουσία κοκαΐνης σε καρχαρίες.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η κοκαΐνη εισχωρεί στα νερά μέσω παράνομων εργαστηρίων όπου παρασκευάζεται το ναρκωτικό ή μέσω περιττωμάτων χρηστών ναρκωτικών.

Οι συσκευασίες κοκαΐνης που χάθηκαν ή πετάχτηκαν από διακινητές στη θάλασσα θα μπορούσαν επίσης να είναι μια πηγή, αν και αυτό είναι λιγότερο πιθανό, λένε οι ερευνητές.

Η Sara Novais, θαλάσσια οικοτοξικολόγος στο Κέντρο Θαλασσίων και Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πολυτεχνείου της Leiria, δήλωσε στο περιοδικό Science ότι τα ευρήματα είναι «πολύ σημαντικά και δυνητικά ανησυχητικά».

Όλα τα θηλυκά ήταν σε περίοδο εγκυμοσύνης, αλλά οι συνέπειες της έκθεσης στην κοκαΐνη για τα έμβρυα είναι άγνωστες, λένε οι ειδικοί. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η κοκαΐνη αλλάζει τη συμπεριφορά των καρχαριών.

Ωστόσο, προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι τα ναρκωτικά είναι πιθανό να έχουν παρόμοια αποτελέσματα στα ζώα όπως και στους ανθρώπους.

Πέρυσι, χημικές ενώσεις συμπεριλαμβανομένης της βενζοϋλεκγονίνης, η οποία παράγεται από το ήπαρ μετά από χρήση κοκαΐνης, βρέθηκαν σε δείγματα θαλασσινού νερού που συλλέχθηκαν στα ανοιχτά της νότιας ακτής της Αγγλίας.

