Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι «εξαιρετικά ανήσυχος» για την πιθανότητα εμφάνισης επιδημίας του ιού της πολιομυελίτιδας στη Γάζα, αφού εντοπίστηκαν ίχνη στα λύματα.

Ο Δρ Ayadil Saparbekov, επικεφαλής της ομάδας του ΠΟΥ στα παλαιστινιακά εδάφη, είπε στους δημοσιογράφους ότι γίνεται αξιολόγηση κινδύνου και ότι στο μεταξύ οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στη Γάζα παρείχαν συμβουλές προστασίας στον πληθυσμό των 2,3 εκατομμυρίων.

Ωστόσο, πρόσθεσε, θα ήταν «πολύ δύσκολο» για τους ανθρώπους να το ακολουθήσουν, δεδομένης της βλάβης στις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ίχνη πολιομυελίτιδας - η οποία μεταδίδεται μέσω των κοπράνων - βρέθηκαν σε δείγματα λυμάτων που συλλέχθηκαν από δύο διαφορετικές τοποθεσίες στη Γάζα πριν από ένα μήνα, υποδεικνύοντας ότι ο ιός μπορεί να κυκλοφορεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σχετικές περιπτώσεις παράλυσης. Όμως ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Κυριακή ότι άρχισε να εμβολιάζει τους στρατιώτες του.

Ο ΠΟΥ και η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά (UNICEF) πιστεύουν ότι μπορεί να χρειαστεί μια μαζική εκστρατεία εμβολιασμού στη Γάζα.

Ωστόσο, οι επανειλημμένες καθυστερήσεις για την είσοδο εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και ανθρωπιστικών προμηθειών στη Γάζα, και οι τεράστιοι κίνδυνοι ασφάλειας, σημαίνουν ότι μια αποτελεσματική εκστρατεία θα είναι δύσκολη.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι συνεργάζεται με διάφορους οργανισμούς για την παράδοση εμβολίων στους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Περίπου 300.000 εμβόλια είχαν σταλεί στην επικράτεια από την αρχή του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο, πρόσθεσε.

Η πολιομυελίτιδα προκαλείται από έναν ιό που μεταδίδεται εύκολα μέσω της επαφής με τα κόπρανα ενός μολυσμένου ατόμου ή σπανιότερα μέσω σταγονιδίων όταν βήχει ή φτερνίζεται. Μπορεί να προκαλέσει παράλυση και, σε ακραίες περιπτώσεις, θάνατο.

Ο ΠΟΥ λέει ότι τα ποσοστά εμβολιασμού στη Γάζα και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ήταν τα βέλτιστα πριν από τη σύγκρουση. Η κάλυψη του εμβολίου κατά της πολιομυελίτιδας υπολογίστηκε σε 99% το 2022, αν και είχε μειωθεί στο 89% πέρυσι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Όμως, σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ, ο «αποδεκατισμός» του συστήματος υγείας της Γάζας -με μόνο 16 από τα 36 μερικώς λειτουργικά νοσοκομεία της επικράτειας- καθώς και η «έλλειψη ασφάλειας, παρεμπόδιση πρόσβασης, συνεχής μετακίνηση πληθυσμού, ελλείψεις ιατρικών προμηθειών, η κακή ποιότητα του νερού και η εξασθενημένη υγιεινή» συνέβαλαν στη μείωση των ποσοστών ανοσοποίησης και στην αύξηση του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών.

Ο Δρ. Saparbekov είπε ότι πολλοί άνθρωποι ζούσαν σε καταφύγια με μία μόνο τουαλέτα για 600 άτομα και είχαν μικρή πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς προειδοποίησε την περασμένη Πέμπτη για μια «υγειονομική καταστροφή» ως απάντηση στον εντοπισμό της πολιομυελίτιδας σε, όπως είπε, λύματα που ρέουν «μεταξύ σκηνών εκτοπισμένων και σε κατοικημένες περιοχές».

Ο ΠΟΥ έχει τονίσει ότι η κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη για να επιτραπεί μια αποτελεσματική ανταπόκριση.

Οκτώ Ισραηλινοί καθηγητές δημόσιας υγείας έκαναν την ίδια έκκληση σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Haaretz την Τρίτη, προειδοποιώντας ότι εκείνοι που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ήταν παλαιστίνια και ισραηλινά βρέφη που δεν έχουν ολοκληρώσει τους απαιτούμενους εμβολιασμούς.

«Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει για χάρη όλων των κατοίκων της περιοχής. Δεν πρόκειται για πολιτική. «Αυτό έχει να κάνει με την υγεία και τη ζωή», έγραψαν.

Με πληροφορίες από BBC News

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.