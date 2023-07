Βραζιλία: Διάσωση τεσσάρων μεταναστών που ταξίδευαν επί 13 μέρες κρυμμένοι σε πηδάλιο πλοίου

Τέσσερις άνθρωποι διασώθηκαν στα ανοιχτά της Βραζιλίας, αφού διαπιστώθηκε πως είχαν επιβιβαστεί λαθραία σε φορτηγό πλοίο που αναχώρησε από τη Νιγηρία και πέρασαν 13 ημέρες στη θάλασσα κρυμμένοι σε κοιλότητα ανάμεσα στο κύτος και στο πηδάλιο, ανακοίνωσαν οι βραζιλιάνικες αρχές.

«Τέσσερις παράτυποι μετανάστες βρίσκονταν σε διαμέρισμα πάνω στο πηδάλιο» του φορτηγού πλοίου, διευκρίνισε η ομοσπονδιακή αστυνομία σε δελτίο Τύπου για την επιχείρηση διάσωσης που διεξήχθη τη Δευτέρα κοντά στις ακτές της πολιτείας Εσπίριτου Σάντου (νοτιοανατολικά).

