Τουλάχιστον τέσσερις άνδρες και ένας έφηβος σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος στις φαβέλες στον βόρειο τομέα του Ρίο ντε Ζανέιρο, ανακοίνωσαν οι αρχές της Βραζιλίας.

Περίπου 500 αστυνομικοί με 12 τεθωρακισμένα οχήματα, που υποστηρίζονταν από δυο ελικόπτερα και drones, μπήκαν στις φαβέλες Κομπλέξου ντου Αλεμάου και Πένια στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση «εγκληματικών δραστηριοτήτων, κλοπών αυτοκινήτων και εμπορευμάτων» στην περιοχή της μητρόπολης αυτής στο νοτιοανατολικό τμήμα της Βραζιλίας, ανακοίνωσε η χωροφυλακή.

Η αστυνομία ανέφερε από την πλευρά της πως «διενεργεί έρευνα για τον θάνατο τεσσάρων ανδρών κατά τη διάρκεια συγκρούσεων».

Οι ανταλλαγές πυρών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης παρέλυσαν κάθε δραστηριότητα στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Κομπλέξου ντου Αλεμάου, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Κάτοικοι κάλυψαν έναν από τους νεκρούς με κουβέρτα. Άλλοι προσπαθούσαν να πάνε τραυματία σε γιατρό με καροτσάκι σούπερ μάρκετ.

Αστυνομικός τραυματίστηκε από σφαίρα και διακομίστηκε στην αστυνομία, με τη χωροφυλακή να τονίζει πως βρισκόταν σε «σοβαρή» κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που συνεχιζόταν τη νύχτα, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κλεμμένα αυτοκίνητα, «έναν τόνο ναρκωτικών» και όπλα. Ακόμη, συνέλαβαν «δυο υπόπτους» και άνδρα που είχε αποδράσει από φυλακή.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος είναι συχνές σε παραγκουπόλεις και φτωχογειτονιές στο Ρίο, όπου η αστυνομία αναμετράται με διακινητές ναρκωτικών σε επιχειρήσεις που θέτουν σε κίνδυνο τον πληθυσμό.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν ωστόσο την κατασταλτική προσέγγιση, που χαρακτηρίζουν αναποτελεσματική για την αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων.

Από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς, έχουν σκοτωθεί οκτώ άνθρωποι σε επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων στα οποία ενεπλάκη η αστυνομία στο Ρίο ντε Ζανέιρο και τα προάστιά του, σύμφωνα με την καταμέτρηση της βραζιλιάνικης μη κυβερνητικής οργάνωσης Fogo Cruzado.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.