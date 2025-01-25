Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως μεθαύριο Δευτέρα για να συζητήσει σχετικά με τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των μαχών στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, δήλωσαν χθες Παρασκευή διπλωματικές πηγές.

Την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησε η Κινσάσα και το αίτημα ενστερνίστηκε κατόπιν η Γαλλία, καθώς συνεχίζουν να μαίνονται εχθροπραξίες ανάμεσα στο ένοπλο αντικυβερνητικό κίνημα M23, που υποστηρίζεται από τη γειτονική Ρουάντα, και τον στρατό της ΛΔ Κονγκό.

