Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε τις «σοβαρές ανησυχίες» του για τους φακέλους της Ταϊβάν και της Νότιας Σινικής Θάλασσας κατά τη διάρκεια της πρώτης του τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι, που από την πλευρά του κάλεσε να επιδειχθεί «σύνεση».

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης αυτής ο κ. Ρούμπιο «υπογράμμισε τη δέσμευση των ΗΠΑ στους συμμάχους τους στην περιφέρεια και τις σοβαρές ανησυχίες που εγείρουν οι εξαναγκαστικές ενέργειες της Κίνας έναντι της Ταϊβάν και στη Νότια Σινική Θάλασσα», συνόψισε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα.

Σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα «συνεχίσει τις σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα κατά τρόπο που θα υπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ και θα βάζει πρώτα τον αμερικανικό λαό», κατά το κείμενο.

Ο κ. Ρούμπιο, που ανέλαβε τα καθήκοντά του την Τρίτη, είναι γνωστό πως τάσσεται υπέρ της σκληρής γραμμής έναντι της Κίνας.

Από την πλευρά του, ο κινέζος ΥΠΕΞ Ουάνγκ Γι κάλεσε τον αμερικανό ομόλογό του να χειριστεί το ζήτημα της Ταϊβάν με «σύνεση», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στο Πεκίνο.

«Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ η Ταϊβάν να χωριστεί από την Κίνα», είπε ο κ. Ουάνγκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου του. Πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον δεν πρέπει «να προδώσει την υπόσχεση» που έχει δώσει να τηρεί την αρχή της «ενιαίας Κίνας».

Ευρύτερα, το Πεκίνο δεν έχει «καμιά πρόθεση να ξεπεράσει ή να αντικαταστήσει οποιονδήποτε», σημείωσε ακόμη ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας, συμπληρώνοντας ωστόσο πως η Κίνα υπερασπίζεται «το νόμιμο δικαίωμά της στην ανάπτυξη».

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να κάνει χρήση βίας για να επανέλθει η νήσος υπό τον πλήρη έλεγχό της.

Οι ΗΠΑ, παρότι επισήμως δεν αναγνωρίζουν την κυβέρνηση της νήσου, είναι για δεκαετίες η κυριότερη προστάτιδα δύναμη της Ταϊβάν και ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων των ενόπλων δυνάμεών της.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα, όταν επιβεβαιώθηκε ο διορισμός του, ο Μάρκο Ρούμπιο έκρινε ότι η Κίνα είναι «ο ισχυρότερος και πιο επικίνδυνος αντίπαλος που αντιμετώπισαν ποτέ οι ΗΠΑ» στην ιστορία τους και υποσχέθηκε να ενισχύσει τη βοήθεια που παρέχει η Ουάσιγκτον στην Ταϊπέι για την αποτροπή κινεζικής στρατιωτικής εισβολής.

Κατά τη συνδιάλεξή τους χθες ο κ. Ουάνγκ είπε πως οι δυο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου πρέπει να βρουν «τρόπο να συνεννοηθούν σε αυτή τη νέα εποχή», προφανώς αναφερόμενος στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Τα δυο μέρη πρέπει να «παραμείνουν σε επαφή, να ξεπεράσουν τις διαφορές τους, να μεγεθύνουν τη συνεργασία και να προωθήσουν σταθερή, υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη των σινοαμερικανικών σχέσεων», είπε ακόμη στον Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με τον κινεζικό απολογισμό της συνομιλίας.

Η Κίνα διεκδικεί σχεδόν ολόκληρη τη Νότια Σινική Θάλασσα, θαλάσσια περιοχή από όπου διέρχεται μεγάλο μέρος του διεθνούς εμπορίου, μολονότι διεθνές δικαστήριο αποφάνθηκε προ ετών πως οι διεκδικήσεις της δεν έχουν νομική βάση.

Ολοένα συχνότερα επεισόδια με τις Φιλιππίνες εγείρουν ανησυχίες για την πιθανότητα οι ΗΠΑ, ιστορικός σύμμαχος της Μανίλας που εγγυάται την ασφάλεια του αρχιπελάγους, να εμπλακούν σε ένοπλη σύρραξη με την Κίνα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια συνδιάλεξης με τον ομόλογό του των Φιλιππίνων Ενρίκε Μανάλο, ο κ. Ρούμπιο «υπογράμμισε την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ στις Φιλιππίνες στο πλαίσιο της συμφωνίας μας για την αμοιβαία άμυνα».

Την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα, ο κ. Ρούμπιο συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τους ομολόγους του της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας και της Ινδίας, στο πλαίσιο της λεγόμενης Quad, συμμαχίας που συγκροτήθηκε εν μέρει για την αντιμετώπιση της αύξησης της ισχύος της Κίνας. Χθες, συζήτησε επίσης με τον υπουργό Εξωτερικών του Βιετνάμ.

