Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν το τελευταίο τετραήμερο στο Πόρτο Βέλιο, την πρωτεύουσα της πολιτείας Ροντόνια στη δυτική Βραζιλία, όπου οι συγκρούσεις συμμοριών με τις δυνάμεις ασφαλείας έχουν εγείρει ανησυχία σχετικά με την αυξανόμενη εγκληματικότητα.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις συμμοριών και άλλοι πέντε βρήκαν τον θάνατο σε συγκρούσεις με την αστυνομία από το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας στη Ροντόνια.

Terça-feira (14) sem transporte público em Porto Velho - RO. Cidade sitiada pelas facções que ameaçam destruir prédios públicos e queimaram ônibus. Tudo por causa da guerra entre policiais e traficantes que foram mortos. De dentro dos presídios saem ordens para ataques. pic.twitter.com/rFYWsHdn4Z — Voz da Terra (@VozDaTerra_) January 14, 2025

Κακοποιοί πυρπόλησαν 20 λεωφορεία, συμπεριλαμβανομένων σχολικών, πιθανότατα εν είδει αντιποίνων για τις πρόσφατες επιχειρήσεις της αστυνομίας. Για λόγους ασφαλείας, οι αρχές περιόρισαν τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία διεξάγονται συνοδεία οχημάτων της αστυνομίας.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έδωσε εντολή για την ανάπτυξη επιπλέον δυνάμεων ασφαλείας στην πολιτεία Ροντόνια, προκειμένου να ενισχύσει την τοπική αστυνομία η οποία προσπαθεί να ελέγξει το κύμα βίας που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις εδώ και τρεις μήνες.

🚨 Moradores da cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, passam por momentos de grande tensão desde o 27 de dezembro do ano passado quando um PM prendeu quatro foragidos e apreendeu um revólver, munições e rádios comunicadores, no conjunto habitacional Orgulho do Madeira,… pic.twitter.com/LkdtL8XIhR — Rede Onda Digital (@redeondadigital) January 16, 2025

Η αστυνομική διεύθυνση του Πόρτο Βέλιο αποδίδει την ευθύνη για τις ταραχές στην εγκληματική οργάνωση Comando Vermelho (CV) που έχει εξαπολύσει μπαράζ επιθέσεων εναντίον της αστυνομίας σε αντίποινα για τις εφόδους σε συγκρότημα κατοικιών που βρίσκεται υπό τον έλεγχό της, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος G1.

Παρότι η συμμορία Comando Vermelho ιδρύθηκε στο Ρίο ντε Ζανέιρο, πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στην πιο ισχυρή εγκληματική οργάνωση της Αμαζονίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.