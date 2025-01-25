Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε χθες Παρασκευή πληγείσες περιοχές στην Καλιφόρνια και στη Βόρεια Καρολίνα, αξιοποιώντας το πρώτο του ταξίδι στο εσωτερικό αφότου ορκίστηκε για δεύτερη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ για να μετατρέψει την ομοσπονδιακή βοήθεια για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε πολιτική πραμάτεια.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επέλεξε να ταξιδέψει πρώτα στη Βόρεια Καρολίνα, πολιτεία όπου κυβερνά η παράταξή του, πληγείσα από κυκλώνα τον Οκτώβριο, προτού πάει κατόπιν στην Καλιφόρνια, πολιτεία όπου κυβερνούν οι Δημοκρατικοί, καθώς το Λος Άντζελες ακόμη μετράει τους νεκρούς του στα συντρίμμια των καταστροφικών πυρκαγιών των τελευταίων δυο εβδομάδων.

Στη Βόρεια Καρολίνα, ο κ. Τραμπ διεμήνυσε ότι θα «αναμορφώσει εκ βάθρων», αν δεν «καταργήσει ίσως» τη FEMA, την ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Άφησε επίσης να εννοηθεί πως δεν θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του Λος Άντζελες αν η Καλιφόρνια δεν συνεργαστεί.

«Θέλω δυο πράγματα στο Λος Άντζελες. Θέλω αποδείξεις για την ταυτότητα των ψηφοφόρων και να απελευθερωθεί το νερό», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο 78χρονος ισχυρίζεται εδώ και χρόνια ότι η Καλιφόρνια επιτρέπει σε παράτυπους μετανάστες να ψηφίζουν. Υποστηρίζει επίσης ότι η πολιτεία κακοδιαχειρίζεται τους υδάτινους πόρους της και δεν ανοίγει τους κρουνούς για να σωθεί το Λος Άντζελες από τις φλόγες.

Φθάνοντας στην Καλιφόρνια ο κ. Τραμπ συζήτησε με τον Δημοκρατικό κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ. «Θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα», διαβεβαίωσε. «Ο τρόπος να το κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με τον κυβερνήτη της πολιτείας», συνέχισε. Οι Καλιφορνέζοι «θα χρειαστούν πολλή ομοσπονδιακή βοήθεια. Εκτός αν δεν τη χρειάζεστε;»

«Θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας», αναγνώρισε ο κ. Νιούσομ, δηλώνοντας διατεθειμένος για «συνεργασία ώστε να εγγυηθούμε ταχεία αποκατάσταση».

Ο κ. Τραμπ κατόπιν επιθεώρησε τις ζημιές των πυρκαγιών, που άφησαν πίσω τριάντα νεκρούς σε προάστια του Λος Άντζελες, με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό. Ακόμη, συναντήθηκε με πληγέντες.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει μετατρέψει εδώ και χρόνια την Καλιφόρνια σε παράδειγμα προς αποφυγή για τις ΗΠΑ, καταγγέλλοντας τις κοινωνικές πολιτικές της, που βρίσκει υπερβολικά αριστερές για τα γούστα του, και τη δέσμευσή της στην ενεργειακή μετάβαση.

Η Καλιφόρνια είναι εξάλλου πολιτεία-καταφύγιο, που αρνείται να εκτελέσει τις εντολές της κυβέρνησής του για τη μαζική απέλαση μεταναστών χωρίς χαρτιά. Ταυτόχρονα με την περιοδεία του, η κυβέρνηση του κ. Τραμπ συνέχισε την αντιμεταναστευτική επίθεση που υποσχόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη σύλληψη «538 εγκληματιών παράνομων μεταναστών» και πρόσθεσε πως «εκατοντάδες» απελάθηκαν, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη. «Διώχνουμε τους χειρότερους εγκληματίες» από τη χώρα, είπε ο κ. Τραμπ, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, στην Άσβιλ (Βόρεια Καρολίνα), τον πρώτο σταθμό του.

Για επιχείρηση «καθαρής προπαγάνδας» έκανε λόγο αντίθετα μέσω X ο Άαρον Ράιχλιν-Μέλνικ του Αμερικανικού Συμβουλίου Μετανάστευσης.

Συγκριτικά, το οικονομικό έτος 2024 (Οκτώβριος ως τέλη Σεπτεμβρίου), επί προεδρίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, η υπηρεσία φύλαξης των συνόρων απέλασε 271.000 μετανάστες χωρίς χαρτιά, με άλλα λόγια απέλαυνε 742 την ημέρα, κατά μέσον όρο.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε πως δυο μεταγωγικά αεροσκάφη μετέφεραν μετανάστες στη Γουατεμάλα. Συνολικά, σε αυτά επέβαιναν 79 Γουατεμαλτέκοι, διευκρίνισε η υπηρεσία μετανάστευσης της χώρας της κεντρικής Αμερικής. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υπόσχεται πως θα απελαθούν «εκατομμύρια» άνθρωποι.

Δεν πήγε χθες σε μεγάλη ετήσια διαδήλωση κατά της άμβλωσης στην Ουάσιγκτον. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ εν ενεργεία που πήγε και πήρε μέρος το 2020 στη συγκέντρωση αυτή. Προτού αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, ετοίμασε βίντεο με μήνυμά του προς τους συμμετέχοντες στην κινητοποίηση.

