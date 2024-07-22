Βούτσιτς: «Η Δύση προετοιμάζεται για άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία»

Οι δυτικές χώρες βρίσκονται στην παρούσα φάση σε «ενεργές προετοιμασίες» για άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία, ισχυρίστηκε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.



«Η Δύση θα ήθελε να διεξάγει πόλεμο από απόσταση, μέσω τρίτου, επενδύοντας χρήματα και ούτω καθεξής, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμοι (για μια άμεση σύγκρουση με τη Ρωσία). Θα είναι έτοιμοι; Δεν είναι έτοιμοι τώρα, αλλά νομίζω ότι θα είναι έτοιμοι για μια σύγκρουση με τη Ρωσική Ομοσπονδία και προετοιμάζονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα ήθελαν να δουν κάποιοι, από κάθε άποψη. Ξέρουμε ότι από τις στρατιωτικές προετοιμασίες ξέρουμε πώς πηγαίνουν είπε ο Βούτσιτς στο τηλεοπτικό κανάλι Pink σύμφωνα με το TASS.

Πηγή: skai.gr

Νωρίτερα, ο Σέρβος πρόεδρος υποστήριξε ότι «η Δύση, όσο δεν πεθαίνουν άνθρωποι από τη Δύση, ή πεθαίνουν μόνο εθελοντές, δεν νοιάζεται πόσοι Ουκρανοί θα πεθάνουν». Αυτό, σύμφωνα με τον Σέρβο ηγέτη, οφείλεται στο ότι «η Ρωσία έχει πολύ πετρέλαιο, φυσικό αέριο, φωσφορικά άλατα, χρυσό και ασήμι και όλα όσα χρειάζονται». Ανέφερε επίσης τη νοοτροπία που υποτίθεται ότι υπάρχει στις Σκανδιναβικές χώρες ότι «η Ρωσία δεν αξίζει να έχει τέτοιο έδαφος, γιατί είναι η επαρχία όλης της ανθρωπότητας».

