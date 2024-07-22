Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νενιατάχου ευχαρίστησε τον Τζο Μπάιντεν για όσα έχει κάνει για το Ισραήλ, στο πρώτο του μήνυμα μετά την είδηση της αποχώρησης του αμερικανού προέδρου από την προεκλογική κούρσα.

Ο Νετανιάχου που θα έχει συνάντηση με τον Μπάιντεν αύριο, Τρίτη ανέφερε ότι στην κατ΄ιδίαν συζήτηση που θα έχουν θα του μεταφέρει το μήνυμα ότι το Ισραήλ είναι σημαντικός σύμμαχος με την Ουάσιγκτον ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος.

Τέλος, επισήμανε πως οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν αύριο, για θέματα όπως η απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα, πώς θα ηττηθεί η Χαμάς αλλά και η αντιμετώπιση του ιράν

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.