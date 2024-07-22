Ζελένσκι: Τρίτη συστοιχία Patriot από τη Γερμανία έφθασε στην Ουκρανία

Η Ουκρανία θα δει να ενισχύεται η αντιαεροπορική της άμυνα, καθώς έφθασε από τη Γερμανία τρίτη συστοιχία του αμερικανικής κατασκευής συστήματος Patriot, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο διάγγελμά του αργά χθες Κυριακή.

«Το γερμανικό Patriot έφθασε», διαβεβαίωσε. «Θα είμαστε σε θέση να κάνουμε περισσότερα στους αιθέρες. Φυσικά, υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη, και η προστασία μας δεν είναι επ’ ουδενί εγγυημένη, αλλά αυτό είναι σε κάθε περίπτωση κέρδος για την Ουκρανία», επέμεινε.

Ο κ. Ζελένσκι δεν σταματά να ζητεί τους τελευταίους μήνες από τους συμμάχους στη Δύση περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας: έχει κάνει λόγο για 6 ως 25 επιπλέον συστοιχίες Patriot. Είναι ασαφές σε αυτό το στάδιο πόσα τέτοια συστήματα διαθέτουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και εάν και κατά πόσον είναι όλα επιχειρησιακά.

Οι δηλώσεις του έγιναν εν μέσω πληροφοριών πως η Μόσχα συνεχίζει να ενισχύει τα ρωσικά στρατεύματα που επιχειρούν στη βορειοανατολική Ουκρανία και την αργή, αλλά μεθοδική προέλασή τους σε ανατολικές περιφέρειες.

Οι πληροφορίες περί ενίσχυσης των ρωσικών δυνάμεων αφορούν κυρίως το Χάρκοβο. Ανάμεσα στα στοιχεία που αναπτύχθηκαν, σύμφωνα με ουκρανικές στρατιωτικές πηγές, είναι δύναμη κρούσης των πεζοναυτών του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού και στοιχεία μεραρχίας τυφεκιοφόρων.

Ο ρωσικός στρατός διεξάγει ευρεία επιχείρηση στην περιφέρεια Χάρκοβο από τις αρχές Μαΐου. Σκοπός της δεν είναι η κατάληψη της ομώνυμης πρωτεύουσάς της —της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας—, αλλά η διαπλάτυνση «ουδέτερης ζώνης» ανάμεσα στις ουκρανικές θέσεις και τα ρωσικά σύνορα, ώστε να σταματήσουν οι συνεχείς βομβαρδισμοί του ουκρανικού πυροβολικού εναντίον ρωσικών κοινοτήτων.

Στην ανατολική Ουκρανία, δυνάμεις της Ρωσίας κυρίευσαν πλήρως την κοινότητα Κρασνοχορίβκα, 25 χλμ. δυτικά της πόλης Ντανιέτσκ, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Κατά την ίδια πηγή, αιχμαλωτίστηκαν ουκρανοί στρατιωτικοί, ενώ άμαχοι μεταφέρθηκαν από εκεί σε ασφαλέστερες περιοχές υπό τον έλεγχο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ή φιλορώσων.

Από την πλευρά του το ουκρανικό κανάλι «Βαθύ Κράτος» στο Telegram, που θεωρείται συνδεδεμένο με τον ουκρανικό στρατό, ανέφερε πως ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν και κατέλαβαν το χωριό Πρόχρες έπειτα από τρεις μήνες εχθροπραξιών. Δεν έχει υπάρξει επισήμως επιβεβαίωση της πληροφορίας από ουκρανικής πλευράς ως τώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

