«Η εξουσία πηγάζει από τη φωνή του λαού. Ακούμε τη φωνή των πολιτών που διαδηλώνουν κατά της κυβέρνησης», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρόζεν Ζελιάζκοφ, ανακοινώνοντας την παραίτηση της κυβέρνησής του υπό την πίεση επί εβδομάδες των εντεινόμενων διαδηλώσεων σε πολλές πόλεις της χώρας κατά των οικονομικών πολιτικών του και της αποτυχίας του να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

«Σας ενημερώνω (...) ότι η κυβέρνηση σήμερα παραιτείται», ανέφερε ο Ζελιάζκοφ στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, λίγο πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στη Βουλή επί πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, την έκτη από τότε που ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι στην επερχόμενη πρόταση μομφής η κυβέρνηση θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Αλλά για εμάς, οι αποφάσεις της Εθνικής Συνέλευσης έχουν νόημα μόνο όταν εκφράζουν τη βούληση του κυρίαρχου λαού», σημείωσε ο Ζελιάζκοφ.

Τυπικά, η παραίτηση της κυβέρνησης πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία στην επόμενη ολομέλεια του κοινοβουλίου, όπου ο κυβερνητικός συνασπισμός εξακολουθεί να διαθέτει πλειοψηφία.

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ πρέπει τώρα να τώρα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να σχηματίσουν νέα κυβέρνηση. Αν αποτύχουν -κάτι που θεωρείται πιθανό- θα ορίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση έως ότου διεξαχθούν νέες εκλογές.

Η βαλκανική χώρα έχει διεξάγει επτά πρόωρες εκλογικές αναμετρήσεις από το 2020 και τις τότε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Μπορίσοφ.

Οι μαζικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν τον φετινό Νοέμβριο κατά της κυβέρνησης Ζελιάζκοφ πυροδοτήθηκαν όταν η τελευταία επιχείρησε να περάσει το αμφιλεγόμενο σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο προέβλεπε αύξηση της φορολόγησης του ιδιωτικού τομέα, ενώ κατηύθυνε περισσότερα κονδύλια προς τον δημόσιο τομέα — ωστόσο, όπως σημειώνει το Politico, στην πραγματικότητα ο προϋπολογισμός ήταν μόνο η αφορμή.

Η πραγματική κινητήριος δύναμη πίσω από τις διαδηλώσεις είναι η ευρεία δυσαρέσκεια απέναντι στην ίδια την κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν ως αντίδραση λόγω της οικονομικής δυσχέρειας εξελίχθηκαν γρήγορα σε πανεθνικό κίνημα με κυρίαρχα αιτήματα τη λογοδοσία της κυβέρνησης, τη διαφάνεια στον δημόσιο τομέα και μια νέα ηγεσία.

«Η επιθυμία μας είναι να σταθούμε στο ύψος των προσδοκιών της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή, όπως ορίζει το Σύνταγμα, η εξουσία πηγάζει από τη φωνή του λαού. Ακούμε τη φωνή των πολιτών που διαδηλώνουν κατά της κυβέρνησης», δήλωσε ο Ζελιάζκοφ.

«Νέοι και ηλικιωμένοι, άνθρωποι από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες έχουν ζητήσει παραίτηση. Στηρίζουμε αυτή την πολιτική ενέργεια των πολιτών και την ενθαρρύνουμε», πρόσθεσε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός.

Η νέα πολιτική κρίση στη Βουλγαρία έρχεται μερικές ημέρες προτού η χώρα να υιοθετήσει το ευρώ, την 1η Ιανουαρίου, με περίπου τον μισό πληθυσμό της να παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στο βήμα αυτό, λόγω φόβων για πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και εξαιτίας παραπληροφόρησης που διακινεί η Ρωσία με στόχο να υπονομεύσει τη δημόσια στήριξη προς το ενιαίο νόμισμα.



Πηγή: skai.gr

