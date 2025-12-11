Η Ρωσία κάλεσε σήμερα τη Βρετανία να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο Βρετανού στρατιώτη στην Ουκρανία, ζητώντας από το Λονδίνο να αποκαλύψει «τι ακριβώς έκανε» στη χώρα τη στιγμή που σκοτώθηκε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι η παρουσία Βρετανών στρατιωτικών στην Ουκρανία «δεν θα έπρεπε να αποτελεί μυστικό για κανέναν».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση ότι παραπλανά τους πολίτες της παρουσιάζοντας τους Βρετανούς στρατιώτες στην Ουκρανία ως «συμβούλους» ή «εκπαιδευτές». Υποστήριξε ότι οι βρετανικές δυνάμεις βοηθούν το Κίεβο «να πραγματοποιεί τρομοκρατικές επιθέσεις και εξτρεμιστικές αποστολές», κατόπιν «άμεσων εντολών του Λονδίνου».

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο στρατιώτης, δεκανέας George Hooley, σκοτώθηκε στην Ουκρανία ενώ παρακολουθούσε τις ουκρανικές δυνάμεις να δοκιμάζουν μια νέα αμυντική ικανότητα, μακριά από την πρώτη γραμμή.

Η Ζαχάροβα επανέλαβε επίσης ότι η Ρωσία θα θεωρεί οποιαδήποτε ξένα στρατιωτικά αποσπάσματα στην Ουκρανία ως νόμιμους στόχους, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία που να στηρίζουν τις κατηγορίες της περί ευρύτερης εμπλοκής του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η βρετανική κυβέρνηση, μία από τις πιο σταθερές υποστηρίκτριες της Ουκρανίας, δεν έχει αποκαλύψει πόσα μέλη των ενόπλων δυνάμεών της βρίσκονται στη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, ένας μικρός αριθμός προσωπικού υποστηρίζει τις ουκρανικές δυνάμεις και παρέχει ασφάλεια στο διπλωματικό προσωπικό.

Σημειώνεται ότι ένα μέλος των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκε σε δυστύχημα στην Ουκρανία το πρωί της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας (MoD) του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Τραυματίστηκε σε ένα τραγικό ατύχημα ενώ παρακολουθούσε τις ουκρανικές δυνάμεις να δοκιμάζουν μια νέα αμυντική δυνατότητα, μακριά από την πρώτη γραμμή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

