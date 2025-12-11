Αρκετοί Ισραηλινοί τραυματίστηκαν και τουλάχιστον ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός καθώς η κακοκαιρία Μπάιρον έφτασε στο Ισραήλ την Πέμπτη, με πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους να καταγράφονται σε όλη τη χώρα, όπως μεταδίδει η jpost.

סניף רמי לוי ביבנה מוצף בעקבות הגשם הכבד. ירד שם כ-40 מ"מ תוך שעתיים pic.twitter.com/hBbjMYsqVa December 11, 2025

📍Jerusalem



The Byron storm and heavy rain also hit the area where the Israeli Prime Minister's residence is located. Some shops and streets were flooded.#BREAKING #Israel #Byron pic.twitter.com/gUSsqS7m8i — FELNews (@FELNewsTR) December 11, 2025

Πλημμύρες κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων στο κεντρικό Ισραήλ είχαν ως αποτέλεσμα οδηγοί να παγιδευτούν στα οχήματά τους και διασώστες στάλθηκαν στα σημεία για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό τους εν μέσω σφοδρών καταιγίδων.

⚠️”Byron” - Israeli lowland communities under water pic.twitter.com/LBy9jeEYnB — LBW (@Weisslbj333Leah) December 11, 2025

Τουλάχιστον 14 Ισραηλινοί διασώθηκαν από οχήματα που είχαν «κολλήσει» σε οκτώ σημεία σε όλη τη Γιάβνε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ ο δήμος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Lightning illuminated the sky as Storm Byron swept across Israel, with pilots filming the striking scene from inside the cockpit. The storm brought intense rain, strong winds, and widespread disruptions around the country. pic.twitter.com/4oMkfKxesV — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 10, 2025

Πλάνα από την κεντρική ισραηλινή πόλη δείχνουν πλημμύρες σε όλη την πόλη καθώς και στον παραλιακό δρόμο του Τελ Αβίβ.

Storm Byron swept across Israel on Thursday with heavy rain and strong winds, triggering major flooding, widespread damage, and at least one death. Emergency crews rescued at least 14 drivers trapped in submerged vehicles in Yavne, where the municipality declared an emergency… pic.twitter.com/ks5f3PBCcV — ILTV Israel News (@ILTVNews) December 11, 2025

⛈️ Heavy rain from storm “Byron” caused major flooding across central Israel, particularly in the Dan region and the Shfela.



Magen David Adom teams rescued drivers trapped on flooded roads. In Rishon LeZion, 40 mm fell in two hours, and two 10-year-old girls were injured when a… pic.twitter.com/7GJA8Xw4F1 — LBW (@Weisslbj333Leah) December 11, 2025

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν από κατάρρευση δέντρου στο Ρισόν Λε ζιόν

Στο Ρισόν Λεζιόν, δύο μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά αφού χτυπήθηκαν από ένα δέντρο που κατέρρευσε στην αυλή του σχολείου τους λόγω των ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με τη jpost.

Διασώστες περιέθαλψαν τα δύο παιδιά ηλικίας 10 ετών που είχαν τραύματα στο κεφάλι και τους μετέφεραν εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο Σαμίρ.

Άνδρας από τη Νετάνια βρέθηκε νεκρός με σημάδια σοβαρής υποθερμίας

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, εντοπίστηκε η σορός ενός 53χρονου άνδρα στη Νετάνια με σημάδια σοβαρής υποθερμίας.

Πηγή: skai.gr

