H κακοκαιρία Byron «χτυπά» το Ισραήλ: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 14 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Η κακοκαιρία Μπάιρον έφτασε στο Ισραήλ την Πέμπτη - Δύο μαθητές τραυματίστηκαν από κατάρρευση δέντρου στο Ρισόν Λε ζιόν - Εντοπίστηκε ένας νεκρός

Ισραήλ

Αρκετοί Ισραηλινοί τραυματίστηκαν και τουλάχιστον ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός καθώς η κακοκαιρία Μπάιρον έφτασε στο Ισραήλ την Πέμπτη, με πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους να καταγράφονται σε όλη τη χώρα, όπως μεταδίδει η jpost.

Πλημμύρες κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων στο κεντρικό Ισραήλ είχαν ως αποτέλεσμα οδηγοί να παγιδευτούν στα οχήματά τους και διασώστες στάλθηκαν στα σημεία για να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό τους εν μέσω σφοδρών καταιγίδων.

Τουλάχιστον 14 Ισραηλινοί διασώθηκαν από οχήματα που είχαν «κολλήσει» σε οκτώ σημεία σε όλη τη Γιάβνε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ ο δήμος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πλάνα από την κεντρική ισραηλινή πόλη δείχνουν πλημμύρες σε όλη την πόλη καθώς και στον παραλιακό δρόμο του Τελ Αβίβ.

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν από κατάρρευση δέντρου στο Ρισόν Λε ζιόν

Στο Ρισόν Λεζιόν, δύο μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά αφού χτυπήθηκαν από ένα δέντρο που κατέρρευσε στην αυλή του σχολείου τους λόγω των ισχυρών ανέμων, σύμφωνα με τη jpost.

Διασώστες περιέθαλψαν τα δύο παιδιά ηλικίας 10 ετών που είχαν τραύματα στο κεφάλι και τους μετέφεραν εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο Σαμίρ.

Άνδρας από τη Νετάνια βρέθηκε νεκρός με σημάδια σοβαρής υποθερμίας

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, εντοπίστηκε η σορός ενός 53χρονου άνδρα στη Νετάνια με σημάδια σοβαρής υποθερμίας.

