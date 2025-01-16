Βουλγαρία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε έναν εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό

Το βουλγαρικό κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα, Πέμπτη, την κυβέρνηση που δημιουργήθηκε έπειτα από ένα δύσκολο συμβιβασμό μεταξύ των συντηρητικών, άλλων σχηματισμών και της τουρκικής μειονότητας, επιχειρώντας να προσφέρει κάποια σταθερότητα στη χώρα αυτή, που εδώ και πάνω από τρία χρόνια έχει βυθισθεί σε σοβαρή πολιτική κρίση.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων της νέας κυβέρνησης, περιλαμβάνονται «η αναζήτηση ενός ισορροπημένου προϋπολογισμού», αλλά «κυρίως η ολοκλήρωση των προσπαθειών για την ένταξη στη ζώνη του ευρώ», διευκρίνισε ο νέος συντηρητικός πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιάζκοφ, 56 ετών, ο οποίος στηρίζεται απ' αυτή την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Μετά τη διοργάνωση επτά βουλευτικών εκλογών από το 2021 μέχρι σήμερα και έπειτα από περισσότερους από δύο μήνες διαπραγματεύσεων, η χώρα απέκτησε μια κυβέρνηση συνασπισμού ανάμεσα στο συντηρητικό κόμμα GERB, τους σοσιαλιστές και ένα αντισυστημικό κίνημα, με τη στήριξη ενός κόμματος της τουρκικής μειονότητας.

Η πλειοψηφία μπορεί να βασίζεται σε 126 βουλευτές στο κοινοβούλιο, το οποίο αριθμεί συνολικά 240. Εκατόν δέκα τέσσερις βουλευτές τάχθηκαν κατά του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι πιθανότητες να φθάσει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος της τετραετούς θητείας της είναι μικρές, όμως πρώτα απ' όλα πρέπει να μπει ένα τέλος στη διαδοχή των εκλογικών αναμετρήσεων η οποία παραλύει αυτό το κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είναι καλύτερα από το να πηγαίνουμε από τη μια εκλογή στην άλλη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πολιτειολόγος Ντάνιελ Σμίλοφ, έστω κι αν «θα είναι μια περίπλοκη κυβέρνηση».

«Το πιο αισιόδοξο σενάριο θέλει να διατηρηθεί ο συνασπισμός για ένα χρόνο ώστε να βάλει τη Βουλγαρία στη ζώνη του ευρώ, να πάρει τα ευρωπαϊκά κεφάλαια και να υιοθετήσει τον προϋπολογισμό του 2025», προσθέτει.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης συνασπισμού Ρόσεν Ζελιάζκοφ είναι ένας πιστός του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, ο οποίος ηγήθηκε αυτής της βλακανικής χώρας για σχεδόν μία δεκαετία, πριν εκδιωχθεί από την εξουσία στις κάλπες έπειτα από σειρά μαζικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς το καλοκαίρι του 2020.

Έκτοτε το κοινοβούλιο είναι κατακερματισμένο και τα κόμματα δυσκολεύονται να συνεννοηθούν, βυθίζοντας τη χώρα στη σοβαρότερη πολιτική κρίση που έχει αντιμετωπίσει μετά το τέλος του κομμουνισμού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

