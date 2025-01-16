Περίπου 100 άτομα την ημέρα δηλώνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες την επιθυμία τους για αλλαγή του διοικητικά καταγεγραμμένου φύλου τους και του ονόματός τους από την 1η Νοεμβρίου, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή η νομοθεσία περί αυτοδιάθεσης (SBGG). Η πολιτεία καλείται ωστόσο ήδη να αντιμετωπίσει τα «παραθυράκια» που δημιουργούνται στα θέματα δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, ένας πολίτης μπορεί θεωρητικά να δηλώσει άλλο φύλο και νέο όνομα κάθε 12 μήνες. Η εφημερίδα BILD μεταφέρει μάλιστα την μαρτυρία του 28χρονου Κάσπερ, ο οποίος, επιθυμώντας να καταγραφεί ως γυναίκα, υπέβαλε τη σχετική αίτηση στο ληξιαρχείο του Αμβούργου στις 11 Νοεμβρίου.

«Δεν υπήρξε καμία προκαταρκτική ιατρική ενημέρωση, καμία συμβουλή. Συμπλήρωσα έξι φόρμες, έδειξα το πιστοποιητικό γέννησής μου και αυτό ήταν», δηλώνει. Για τις 13 Φεβρουαρίου έχει οριστεί το ραντεβού του προκειμένου να παραλάβει τη νέα του ταυτότητα, με το όνομα «Κλάρα». Χρειάστηκαν μόνο δέκα λεπτά και 35,50 ευρώ, για την πιστοποίηση και για την έκδοση νέου πιστοποιητικού γέννησης. Το ενδιαφέρον ωστόσο είναι ότι ο 28χρονος δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει γυναίκα για πολύ, αλλά σκοπεύει να υποβάλει νέα αίτηση και να ξαναγίνει άνδρας και «Κάσπερ», όταν θα συμπληρωθούν οι 12 μήνες, προκειμένου να δοκιμάσει στην πράξη τη διαδικασία.

Σύμφωνα με την BILD, από την 1η Νοεμβρίου έως και το τέλος του έτους περισσότερα από 4.361 άτομα είχαν υποβάλει αντίστοιχες αιτήσεις κάνοντας χρήση της νέας νομοθεσίας. Οι περισσότερες αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Βερολίνο και ακολουθούν η Λειψία, η Κολωνία, το Ντίσελντορφ, η Δρέσδη και η Βρέμη.

Ήδη ωστόσο κάποιοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα που τους δίνει ο νόμος προκειμένου να αποφύγουν την τιμωρία τους από τα δικαστήρια. Ο Σβεν Λίμπιχ, γνωστός από τη νεοναζιστική δράση του την τελευταία δεκαετία στη Σαξονία-'Ανχαλτ, καταδικάστηκε τον περασμένο Αύγουστο σε φυλάκιση 18 μηνών χωρίς αναστολή, για υποκίνηση μίσους και συκοφαντική δυσφήμηση. Στο πλαίσιο της διαδικασίας έφεσης, ζήτησε νέα προθεσμία για να καταθέσει και υπέβαλε αίτημα αλλαγής φύλου και ονόματος σε δήμο της Σαξονίας, ο οποίος το έκανε αποδεκτό. Στη νέα του εμφάνιση στο δικαστήριο, ο Σβεν Λίμπιχ ήταν πλέον η Μάρλα-Σβένγια Λίμπιχ και δήλωνε ότι φοβάται τις διακρίσεις στις φυλακές.

Όπως μεταδίδει η Mitteldeutsche Zeitung, εγείρονται τώρα ερωτηματικά σχετικά με τη φυλακή στην οποία θα οδηγηθεί ο κατηγορούμενος, εφόσον η ετυμηγορία καταστεί τελεσίδικη. Εκπρόσωπος της εισαγγελίας στο Χάλε δήλωσε ότι «δεν υπάρχει αυτόματος μηχανισμός μεταφοράς ενός άνδρα σε γυναικεία φυλακή επειδή άλλαξε το φύλο και το όνομά του» και το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί ατομικά. Διευκρίνισε πάντως ότι η διοικητική καταγραφή είναι δευτερεύουσας σημασίας, καθώς το φυσικό πρόσωπο, το οποίο διέπραξε τα αδικήματα, παραμένει το ίδιο και πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτίσει την ποινή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

