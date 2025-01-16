Η ισπανική σημαία υψώθηκε και πάλι στο κτίριο της πρεσβείας της στη Δαμασκό

Η ισπανική σημαία υψώθηκε και πάλι σήμερα στην πρεσβεία της χώρας στη Δαμασκό στο περιθώριο της επίσκεψης του Ισπανού υπουργού Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες στη Συρία, όπου μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ μεταβαίνουν η μία μετά την άλλη οι ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες δυτικών και αραβικών χωρών.

Η Μαδρίτη έκλεισε τη διπλωματική της αποστολή στη Συρία το 2012 λόγω της βίαιη καταστολής από το καθεστώς Άσαντ των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που είχαν ξεσπάσει έναν χρόνο νωρίτερα.

«Το γεγονός ότι υψώνουμε και πάλι την ισπανική σημαία είναι μια ένδειξη της ελπίδας που εναποθέτουμε στο μέλλον της Συρίας, της δέσμευσης που θέλουμε να μεταφέρουμε στον συριακό λαό για ένα καλύτερο μέλλον», δήλωσε ο Άλμπαρες που ήταν παρών στην πρεσβεία.

«Η Ισπανία θα είναι στο πλευρό αυτής της Συρίας του μέλλοντος, αυτής της Συρίας της ειρήνης, αυτής της συμπεριληπτικής Συρίας και αυτής της ευημερούσας Συρίας», τόνισε ο ίδιος.

Όπως μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο Sana, ο Άλμπαρες συναντήθηκε με τον νέο ηγέτη της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα στη Δαμασκό.

Ο Ισπανός υπουργός θα συνομιλήσει και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών της Συρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Μαδρίτη πριν την επίσκεψή του.

Και άλλοι υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι -- μεταξύ των οποίων οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας και της Γερμανίας—έχουν μεταβεί στη Συρία μετά την ανατροπή του Άσαντ από έναν συνασπισμό ανταρτών υπό τους ισλαμιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) στις 8 Δεκεμβρίου.

Ο Άλμπαρες επισκέφθηκε χθες Τετάρτη τον Λίβανο από όπου ανακοίνωσε την παροχή βοήθειας ύψους 10 εκατ. ευρώ προς τον λιβανέζικο στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

