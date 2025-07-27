Οι πυροσβέστες καταπολέμησαν πυρκαγιές σε σχεδόν 100 τοποθεσίες σε όλη τη Βουλγαρία την Κυριακή, με καμένα σπίτια και εκκένωση κατοίκων, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, μια πυρκαγιά στους πρόποδες του βουνού Πιρίν στη νοτιοδυτική Βουλγαρία εξαπλώθηκε σε χιλιάδες εκτάρια δάσους.

Μια άλλη πυρκαγιά στην πόλη Σιμίτλι κατέστρεψε πολλά σπίτια καθώς εξαπλώθηκε προς το βουνό Μαλέσεβο.

Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες που στάλθηκαν στην περιοχή το Σάββατο αποσύρθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων που έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή τους, ανέφεραν οι αρχές, προσθέτοντας ότι αναμένουν αεροπορική υποστήριξη από άλλες χώρες της ΕΕ.

Στη δυτική Βουλγαρία, μια πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο και εξαπλώθηκε γρήγορα πέρα από τα σύνορα στη Σερβία την Κυριακή κατά μήκος της οροσειράς Μιλοσλάβσκα, κατέκαψε σχεδόν ολοσχερώς το χωριό Ράνι Λουγκ, σύμφωνα με την τηλεόραση Nova.

«Είναι μια ανελέητη τραγωδία», δήλωσε ο εθελοντής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Zvezdelin Vlaykov, καθώς τεράστια σύννεφα καπνού υψώνονταν πάνω από τους λόφους. «Σε όλα τα χρόνια που ασχολούμαι με την πυρόσβεση, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

Οι αρχές ανέφεραν ότι τρία χωριά εκκενώθηκαν και ότι η πυρκαγιά προκάλεσε σημαντικές ζημιές. Σε δήλωσή του, το Υπουργείο Εσωτερικών χαρακτήρισε την κατάσταση των πυρκαγιών στη Βουλγαρία ως «δυναμική και σοβαρή».

Το απόγευμα της Κυριακής, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο χωριό Κοζάρεβο στη νοτιοανατολική επαρχία Γιαμπόλ, καταστρέφοντας αρκετές κατοικίες, σύμφωνα με το BNR.

Οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν βιώσει ρεκόρ θερμοκρασιών την τελευταία εβδομάδα, με πολλές από αυτές να βρίσκονται σε μια περιοχή που οι επιστήμονες αποκαλούν «επίκεντρο πυρκαγιών».

Πηγή: skai.gr

