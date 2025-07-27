FT: Ο Στάρμερ ανακαλεί τους υπουργούς του από τις θερινές διακοπές, για να συζητήσουν την κατάσταση στη Γάζα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα ανακαλέσει το υπουργικό του συμβούλιο από τις καλοκαιρινές διακοπές του για να συζητήσει την κατάσταση στη Γάζα, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times, καθώς εντείνονται οι πιέσεις στην κυβέρνηση των Εργατικών να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος. Το γραφείο του Στάρμερ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσει το ρεπορτάζ.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι η κίνηση για τη σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα έγινε σήμερα από την Ντάουνινγκ Στριτ. Το βρετανικό κοινοβούλιο και το υπουργικό συμβούλιο βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε θερινές διακοπές, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.

Την Παρασκευή ο Στάρμερ είπε ότι η βρετανική κυβέρνηση θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος μόνο στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα προκύψει από διαπραγματεύσεις, απογοητεύοντας πολλούς στο Εργατικό Κόμμα που θα ήθελαν να ακολουθήσει το παράδειγμα της Γαλλίας. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει εντός του Σεπτεμβρίου ένα παλαιστινιακό κράτος, απόφαση που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Περισσότεροι από 220 βουλευτές από όλα τα κόμματα, περίπου το ένα τρίτο των μελών της Βουλής των Κοινοτήτων, με επιστολή τους προς τον Στάρμερ, τον κάλεσαν να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν δηλώσει ότι θα αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, χωρίς ποτέ να θέσουν χρονοδιάγραμμα ή να προσδιορίσουν τις προϋποθέσεις.

Η προσέγγιση του Στάρμερ στο θέμα περιπλέκεται από την άφιξη στη Σκωτία την Παρασκευή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο έχει δημιουργήσει θερμές σχέσεις. Σε όρους εξωτερικής πολιτικής, η Βρετανία σπάνια έχει αποκλίνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

